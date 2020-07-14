В Минтруда объяснили, кто не получит 42,5 тыс тенге

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, кому не следует подавать заявление на получение 42,5 тыс. тенге, передает LS.



По словам главы ведомства Биржана Нурымбетова, 42,5 тыс. тенге смогут получить только наемные работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, которые действительно работали, получали доход, но в связи с ситуацией в стране потеряли заработок.



"Если нет ничего из вышеперечисленного, то убедительная просьба и совет не пытаться получить выплату. Потому что это ответственность. В этот раз на портале будет запись внизу, где каждый должен будет поставить галочку, что он подтверждает и берет на себя ответственность за предоставленные данные. Поэтому нужна внутренняя самодисциплина и соблюдение правил", – предупредил он.



В прошлый раз было много разговоров по этой теме, напомнил министр.



"Но я всегда говорю, что это социально ориентированная выплата, поэтому определенных гонений или юридических претензий к простым людям мы не стали бы делать. Поэтому, если вы не имеете права, то не стоит подавать заявления", – обратился с просьбой Нурымбетов.



Кроме того, не следует претендовать на выплату и тем, кто официально не работает, подчеркнул он.



"Они не занимаются самостоятельной деятельностью, не являются наемным работником. В прошлый раз такие лица подавали и платили ЕСП, заявив, что они неформально занятые. Таким гражданам мы не советуем подавать на 42,5 тыс. тенге. Безработным людям мы советуем обратиться в центры занятости и попробовать те инструменты, которые предлагают госпрограммы. Или рекомендуем официально зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы получить законную социальную выплату, которая выплачивается в течение шести месяцев", – подчекрунл глава Минтруда.



Также Нурымбетов прояснил вопрос с выплатами студентам.



"Касательно них нет отдельной категории. Если человек относится к названным категориям, то может претендовать. В ближайшие два дня доработаем правила, и этот вопрос находится на стадии консультации. В прошлый раз были вопросы у соответствующих органов по законности выплаты 42,5 тыс. тенге студентам", – подчеркнул Нурымбетов.



Он добавил, что ведомство сейчас продолжает консультацию по этому поводу.



"Если взять законодательно, то студенты не относятся к экономически активному населению и не могут быть признаны безработными. К тому же за студентов очного обучения взносы в фонд медстрахования выплачивает государство на том основании, что они не работающие люди", – резюмировал министр.



Ранее в Минтруда рассказали, как получить выплату в 42,5 тыс. тенге за июль. Нурымбетов также пообещал поэтапное повышение зарплат казахстанцев до 2025 года. Напомним, что еще ранее Минтруда предложило увеличить минимальную зарплату до 72 тыс. тенге к 2023 году.