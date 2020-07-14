Мужчина заявил, что его умершего отца приехали забирать на мусоровозе

Мужчина из города Житикара (Костанайская область) пожаловался, что за его умершим отцом, у которого была выявлен коронавирус, акимат отправил мусоровозную машину, передает корреспондент Tengrinews.kz."Сегодня похороны отца, положительный результат теста на коронавирус. Акимат пообещал выдать технику, чтобы отца с морга забрать. Нам не дали самим технику (выбрать), сказали, что найдут и помогут", - говорит мужчина на видео."Нам выдали мусоровоз ТОО "Соцсервис", какой позор", - говорит мужчина, снимая видео.На возмущения ответил аким Житикаринского района Абай Ибраев. По его словам, акимат действительно договорился с ТОО "Соцсервис" о выделении машины, чтобы забрать тело.Аким утверждает, на видео не мусоровозная машина, а грузовая. В доказательство Абай Ибраев прислал фото мусоровозной машины. Они похожи, но "мусорозка" отличается специальным креплением сбоку для мусорных баков."У нас в городе это единственная организация, у которой есть официальное разрешение на (вывоз тел) для захоронения людей. У нее в видах деятельности написано, что кроме вывоза бытового мусора, есть статья для вывоза (тел). Мы с ними договорились на безвозмездной основе, за это бюджетные деньги не платим. Да, мы как акимат должны помочь, но у мужчины право выбирать (машину) никто не отбирал. Им никто не запрещал другой транспорт. На кабине написано "Соцсервис", но это не мусоровоз. Для мусора специальные машины, но эта машина для вывоза мусора не используется. Для соблюдения саннорм, нужно чтобы кабина была отдельно от кузова", - сказал аким.По его словам, никто данную машину мужчине на видео не навязывал, ее лишь предложили в качестве варианта.