Житель ЗКО застрелился из-за кредита

В Западно-Казахстанской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за кредита, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".



По данным портала, тело мужчины было обнаружено 11 июля в 13.50 на даче в Чапаевском сельском округе. Как следует из сообщения, сельчанин выстрелил себе в сердца из обреза охотничьего ружья марки ИЖ 12 калибра. На месте была найдена предсмертная записка с просьбой в его смерти никого не винить. Из содержания записки следует, что он пошел на такой шаг от безысходности, невозможности погашения кредита.



В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что на даче произошло самоубийство.



"11 июля вблизи поселка Чапаево, у себя в дачном домике покончил жизнь самоубийством мужчина 1978 года рождения. С места происшествия изъята предсмертная записка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции.