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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Житель ЗКО застрелился из-за кредита

Просмотров:982 Опубликовано: Вчера, 19:47
Житель ЗКО застрелился из-за кредита
Фото: militaryarms.ru
В Западно-Казахстанской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за кредита, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По данным портала, тело мужчины было обнаружено 11 июля в 13.50 на даче в Чапаевском сельском округе. Как следует из сообщения, сельчанин выстрелил себе в сердца из обреза охотничьего ружья марки ИЖ 12 калибра. На месте была найдена предсмертная записка с просьбой в его смерти никого не винить. Из содержания записки следует, что он пошел на такой шаг от безысходности, невозможности погашения кредита.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что на даче произошло самоубийство.

"11 июля вблизи поселка Чапаево, у себя в дачном домике покончил жизнь самоубийством мужчина 1978 года рождения. С места происшествия изъята предсмертная записка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Neo_85
 non_alcoholic (Посетители) Вчера, 22:29
Иманды болсын, отмучился бедолага....
 
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  • Neo_85
 Pontilimo1980 (Посетители) Вчера, 22:08
Помогите мне закрыть кредит!!!
Я обычный работяга вот такая ситуация произошла из-за карантина работа не прет.

42.500 тоже не выход.
кредит больше чем 42.500
Надо кушать еще
Коммуналку платить
Про одежду не говарю

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Expert
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 22:01
Daulet201999,
Чтоб ты получил беззалоговый кредит, тебе как минимум пол ляма надо получать, а так если хочешь 5 лямов то тебе только залоговый. Знаю точно. Совсем недавно с этим сталкивалась.
Ну мужика конечно жалко, ЗРЯ ОН ТАК. Прорвались бы как-нибудь.
 
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  • Expert
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 21:53
Была у меня мысль взять беззалоговые кредиты на 5 млн тенге и не платить вообще. Единственное окажусь не выездной за пределы рк. А так такси межгород или своим ходом норм.
 
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  • Сергей Владимиров
  • montgomery
  • Expert
  • Neo_85
  • Леська
 kz1990 (Посетители) Вчера, 21:06
Ну вот вам Правительство первые звоночки отчаяния,надеюсь Министр труда и соц защиты и Министр финансов увидят данную публикацию или кто нибудь скажет им,ну и Президенту желательно это увидеть.А то начали говорить кому давать 42500 кому не давать,всем надо давать 42500!
 
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  • kostya_aktau
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 Guz (Посетители) Вчера, 20:21
almaty2018,
Я его осуждаю. Бог милостлив и он его милует,а я говорю он дурак дурак покойник не в голову надо ружьё направлять,не туда направил и ведь нет вины его,вина на этих скотах.
 
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 almaty2018 (Посетители) Вчера, 19:53
Вперёд Казахстан! Стратегия «Казахстан-2050» такими темпами через пару лет будет достигнута.
 
 

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