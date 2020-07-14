Компания Huawei выступила с громким заявлением, которое наверняка привлечь к ее фирменному магазину приложений AppGallery большое количество независимых разработчиков.



В течение первого года после размещения разработчики приложений будут получать 100% выручки от продаж через AppGallery и не будут платить комиссию Huawei. Это касается любых приложений, кроме игр. На фоне разговоров о монополии Apple и Google это довольно интересный и перспективный шаг со стороны Huawei. Напомним, Apple и Google получают 30% со всех продаж в своих онлайновых магазинах.



Наша команда поддерживает мобильных разработчиков не только предоставляя уникальные условия, которые позволяют иметь возможность зарабатывать, развиваться, но и фактически драйвить в целом рынок цифровых технологий. Мы рассчитываем, что это позволит не только разрушить монополию, но и действительно сделать скачок и потеснить текущих конкурентов.



Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei и Honor



Huawei нанесла мощный удар по Google и Apple. Их монополия под угрозой

Huawei подтвердила, что пошла на это для поддержки стартапов и indie-разработчиков, а также, чтобы простимулировать рынок информационных технологий. В течение второго года после размещения создатели образовательных приложений будут получать 90% выручки, а разработчики остальных приложений будут получать 85% выручки.



Разработчики игр и в первый и во второй годы будут получать 85% выручки.