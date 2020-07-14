Отменить тендер на 1,4 млрд тенге для реконструкции флагштока призвал общественный совет

Общественный совет города Нур-Султан призвал акимат отменить тендер на 1,4 млрд тенге, объявленного во время пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



В июле 2020 года на сайте портала государственных закупок goszakup.kz «Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» объявлен прием заявок по тендеру на реконструкцию и благоустройство флагштока по улице Кабанбай батыра в Нур-Султане. Стоимость - 1 423 195 665 тенге без учета НДС.



«Спешим отметить проведение данного тендера без учета мнения общественности, в сложных условиях пандемии коронавируса и вспышки заболеваемости пневмонией в столице. Считаем нецелесообразным проведение данной закупки и призываем акимат столицы отменить проведение конкурса», - заявили в общественном совете Нур-Султана.



Вместо реконструкции флагштока деньги рекомендуют направить на поддержку системы здравоохранения столицы, выплаты надбавок медицинским работникам, а также закупа медицинского оборудования и лекарственных средств первой необходимости.