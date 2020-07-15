Врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков: выделяет канцерогены

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Ирина Морозова.
«В последнее время, даже в среде своих знакомых, я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе – это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», - отметила врач.
И.Морозова также не рекомендует использовать уксус при маринадах, - он негативно воздействует на ЖКТ и при частом употреблении вызывает болезни почек. Кстати, уксуса довольно много и в обычном, магазинном майонезе.
Диетологи не рекомендуют использовать при маринадах и кефир, который, как считается, придает мясу мягкость.
«В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов. Мариновать мясо я бы посоветовала в тмине, луке, зелени и травах. И, конечно же, никому не рекомендую приобретать замаринованное мясо в магазинах – мало того, что оно низкого качества и от неизвестного производителя, так еще и срок годности, как правило, в нем истек еще «позавчера», - отметила она.
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