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Врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков: выделяет канцерогены

Просмотров:542 Опубликовано: Вчера, 21:21

Врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков: выделяет канцерогены
фото:pixabay.com
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Ирина Морозова.

«В последнее время, даже в среде своих знакомых, я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе – это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», - отметила врач.

И.Морозова также не рекомендует использовать уксус при маринадах, - он негативно воздействует на ЖКТ и при частом употреблении вызывает болезни почек. Кстати, уксуса довольно много и в обычном, магазинном майонезе.

Диетологи не рекомендуют использовать при маринадах и кефир, который, как считается, придает мясу мягкость.

«В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов. Мариновать мясо я бы посоветовала в тмине, луке, зелени и травах. И, конечно же, никому не рекомендую приобретать замаринованное мясо в магазинах – мало того, что оно низкого качества и от неизвестного производителя, так еще и срок годности, как правило, в нем истек еще «позавчера», - отметила она.


Источник: GOLOS.UA
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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 00:44
Всё в меру,прокатит,а так всё вредно,щас вся пищевая цепочка настроена на потребление. Помидоры,это вообще за гранью,что мы едим...
 
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gem (Посетители) Сегодня, 00:38
Правильно говорит. Недавно увидел как маринуют в Майонезе ...развернулся и ушёл. Самый опасный продукт майонез нельзя мариновать
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:38
Да я думаю наш организм переживёт все эти недочёты, шашлыки каждый день не едят. Так что можно просто расслабиться и наслаждаться ими. А если у ковото успевает прокиснуть, я думаю они не дураки и сами знают. Что можно а что нельзя
 
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  • Tomiris_2014
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 23:25
Надо мариновать в пиве или томатах с луком.
 
 

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