Врачи назвали самый вредный маринад для шашлыков: выделяет канцерогены

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Ирина Морозова.



«В последнее время, даже в среде своих знакомых, я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе – это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», - отметила врач.



И.Морозова также не рекомендует использовать уксус при маринадах, - он негативно воздействует на ЖКТ и при частом употреблении вызывает болезни почек. Кстати, уксуса довольно много и в обычном, магазинном майонезе.



Диетологи не рекомендуют использовать при маринадах и кефир, который, как считается, придает мясу мягкость.



«В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов. Мариновать мясо я бы посоветовала в тмине, луке, зелени и травах. И, конечно же, никому не рекомендую приобретать замаринованное мясо в магазинах – мало того, что оно низкого качества и от неизвестного производителя, так еще и срок годности, как правило, в нем истек еще «позавчера», - отметила она.