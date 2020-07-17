Названы способы подачи заявок на 42 500 тенге

Сегодня во второй половине дня обещают запустить веб-порталы и Telegram-боты, на которых можно оставить заявки на получение выплаты 42 500 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения.
700 тысяч казахстанцев, получившие выплату в период действия режима чрезвычайного положения, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения, получили SMS-сообщения для назначения единовременной выплаты из Госфонда соцстрахования в размере минимальной заработной платы - 42 500 тенге.
"Мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через SMS-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления, они могут далее на портале отслеживать свой статус", – сказал министр труда Биржан Нурымбетов.
Нурымбетов сообщил, что прием заявлений на назначение выплаты начнется 17 июля. Порталы и Telegram-боты будут запущены сегодня во второй половине дня.
Подать заявку можно будет, используя следующие каналы:
- веб-портал "Электронного правительства" – egov.kz; - портал 42500.enbek.kz; - Тelegram-боты; - приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; - мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
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