Ампулы, суспензии и сиропы нельзя отправлять через авиакомпании в РК

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ампулы, сиропы, суспензии, растворы и так далее не принимаются к перевозке командирской почтой, сообщили в авиакомпании Scat.
«К перевозке командирской почтой не принимаются: жидкости (ампулы, сиропы, суспензии, растворы и так далее - КазТАГ), легковоспламеняющиеся, находящиеся под давлением (аэрозоли, баллончики и так далее - КазТАГ), взрывоопасные, горючие и другие опасные вещества; радиоактивные вещества; инфекционные или токсичные вещества или жидкости; наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества; вещества, способные взрываться и вступать в опасные реакцию, медицинские препараты, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для здоровья и жизни работников авиакомпании, способные каким-либо образом нанести ущерб другим отправлениям», - говорится в пресс-релизе в пятницу.
При этом в сообщении отмечается, что лекарства в виде таблеток пересылать можно.
«При отправке медикаментов, необходимо предъявить фискальный чек на отправляемые препараты. Согласно установленных норм, к перевозке принимаются только препараты таблеточного типа в заводской упаковке», - отмечается в сообщении.
Как сообщается, вес одной бандероли не должен превышать 500 гр, но можно разделить груз на несколько бандеролей. Перед отправкой, содержимое бандероли предъявляется представителю авиакомпании в открытом виде, после чего бандероль запечатывается и принимается к перевозке.
Авиакомпания Air Astana также не принимает к пересылке жидкости, а также медикаменты, требующие особого температурного режима.
«К отправке не допускаются биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты, требующие температурного режима; медикаменты, упакованные с хладагентом; биообразцы, лабораторные анализы; любые жидкости лекарственные препараты», - говорится на официальном сайте авиакомпании.
Зато разрешается отправлять медикаменты и товары медицинского назначения до 3 кг и габаритами не более 35*30*24 см.
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