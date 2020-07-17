Статистику по COVID-19 и пневмонии объединят в Казахстане

В Казахстане объединять статистику по коронавирусу и пневмонии. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Today.kz.



"Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки КВИ. Из накопленного клинического опыта мы наблюдаем сходства этих заболеваний и, как следствие, необходимость применения единых подходов в тактике их лечения", - сказал глава Минздрава.



Новый подход в регистрации случаев коронавируса введут с 1 августа.



"Мы понимаем, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от КВИ. Данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, оборудование, койки, лекарства, а также обеспечить прозрачность статистики", - добавил Цой.