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Статистику по COVID-19 и пневмонии объединят в Казахстане

Просмотров:586 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Статистику по COVID-19 и пневмонии объединят в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане объединять статистику по коронавирусу и пневмонии. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Today.kz.

"Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки КВИ. Из накопленного клинического опыта мы наблюдаем сходства этих заболеваний и, как следствие, необходимость применения единых подходов в тактике их лечения", - сказал глава Минздрава.

Новый подход в регистрации случаев коронавируса введут с 1 августа.

"Мы понимаем, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от КВИ. Данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, оборудование, койки, лекарства, а также обеспечить прозрачность статистики", - добавил Цой.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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veselaya (Посетители) Сегодня, 15:31
 Vladimir7737 Сегодня, 15:16Ответить

Почему никого не смущает ненормально низкая выявляемость ковид-19 при пневмонии

Да потому что тест ПЦР делают не тогда когда человек обращается с первыми симптомами вируса, а когда у тебя на руках подтвержденная пневмония. У наших врачей такой протокол. А когда уже инфекция опустилась в лёгкие, глупо брать мазок из глотки. Видимо все делалось, чтоб скрыть реальные цифры по короне.
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 15:16
Почему никого не смущает ненормально низкая выявляемость ковид-19 при пневмонии? Цифры дают только 10%. При этом метод ПЦР достоверен в 95-98%. Чревато во всех случаях пневмонии винить только коронавирус, так мы можем в лечении болезни уйти в совершенно другую сторону и, как следствие, допустить ещё больще умерших.
И потом. Почему только в нескольких областях Казахстана наблюдается взрывной рост пневмонии? Другие страны - наши соседи - сообщают об устойчивом снижении заболеваемости.
 
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  • Василий Кравчук
  • veselaya
  • babushka
 mer (Посетители) Сегодня, 14:45
"Мы понимаем, что изменение подходов к учету приведет к ухудшению позиций Казахстана в международном рейтинге заболеваемости и смертности от КВИ. Нормально так,всё с циферками играются,рейтинги,а за каждой единичкой стоит жизнь конкретного человека. Вот вам и отношение государственной машины к человеку,как личности.
 
 

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