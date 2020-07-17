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Доллар по 65 копеек - Жириновский поддержал деноменацию рубля

Просмотров:1087 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Доллар по 65 копеек - Жириновский поддержал деноменацию рубля
Фото из открытых источников
Глава ЛДПР Владимир Жириновский поддержал деноменацию рубля, передает zakon.kz.

Политик считает, что в таком случае что рубль обретет вес, пишет ura.news.

Жириновский рассказал, что деноминация рубля в России вполне возможна.

Когда в конце прошлого века мы убрали 2 нуля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах, — высказался Жириновский.

По его словам, при проведении такой же деноминации доллар будет стоить 65 копеек. Политик подчеркнул, что такие деньги будут более понятны людям.

10 июля, как сообщал Рамблер, экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз. Он мотивировал это тем, что в начале июля объем наличных денег в стране превысил 11,6 триллиона рублей, установив новый рекорд. Три дня спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в России все в порядке с рядом банкнот и их номиналами, причин для изменения стоимости денежных знаков нет, это не планируется и не рассматривается.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:15
Рома,
Наоборот, рубль станет 600 тенге...
 
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Костя (Посетители) Сегодня, 18:12
До тех пор, пока будут существовать частные банки - добрая часть населения будет жить за чертой бедности! Этот процент будет неизбежно увеличиваться.

Говорить, думать, рассуждать, убирать нули, при этом, - можно сколько угодно!
 
-1
  • Костя
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синдбад (Посетители) Сегодня, 17:59
Что бы судить о таких вещах,как деноминация-нужно немного понимать,не только в математике,но и в экономике и экономической истории.Вопрос:кому это выгодно? Ведь наличные расчёты не имеют такого объёма из-за распространения банковских карт.
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 17:42
Курс тенге придерживается к рублю в соотношении 1:6. Если России деноминируют свою валюту, то нас ждёт укрепление тенге в 100 раз beer2
 
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aman6586 (Посетители) Сегодня, 17:30
Эльвира Набиуллина заявила, что в России все в порядке с рядом банкнот и их номиналами, причин для изменения стоимости денежных знаков нет, это не планируется и не рассматривается. Врёт она.
 
-1
  • синдбад
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Guz (Посетители) Сегодня, 15:56
Seawolf,
Мы тоже...
Нам тоже пора сделать всем достойную зарплату и пенсии и деноминировать теньге,100 и 200 тенге уже и за деньги не считают не говорю о тиынах,а жирик он и есть жирик,керосиньщик ещё тот.
 
-1
  • синдбад
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Guz
  • tolk
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 15:49
Венесуэла, Сьера-Леоне и Конго одобряют... money Мы тоже...
 
 

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