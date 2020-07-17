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Стартовал прием заявлений на 42 500 тенге

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Стартовал прием заявлений на 42 500 тенге
Фото из открытых источников
Для удобства граждан прием заявок будет осуществляться поэтапно.

Стартовал прием заявлений на назначение единовременной выплаты в 42 500 тенге, передает Today.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

C 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа. Для граждан из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги.

17 июля стартовал прием заявок от индивидуальных предпринимателей, лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера и лиц, занимающихся частной практикой.

19 июля начнется прием заявок для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников.

Подать заявку можно будет, используя следующие каналы:

- веб-портал "Электронного правительства" – egov.kz;

- портал 42500.enbek.kz;

- telegram-боты;

- приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

- мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.


Источник: today.kz
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