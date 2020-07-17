ДУМК: В этом году жертвоприношение на Курбан айт будет проводиться онлайн

Заместитель отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана Хасан Аманкулов рассказал, как в этом году будет проводиться процедура жертвоприношения, сообщает zakon.kz.



- Международной астрономической организацией определено, что в этом Курбан айт начнется 31 июля, утром, после восхода, и закончится 2 августа после заката, - говорит заместитель отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана Хасан Аманкулов.



Как известно, Курбан айт начинается через 70 дней после окончания Священного месяца Рамадан. Обычно в день проведения Курбан айта рано утром в мечетях совершается праздничный айт намаз, после которого мусульмане начинают поздравлять друг друга, ходят в гости, дарят подарки, при мечетях проводятся различные спортивно-массовые мероприятия, в которых участвуют и стар, и млад и, конечно же, совершается жертвоприношение.



- Но поскольку в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни, в том числе в религиозные обряды, и в Казахстане второй раз объявлен карантин, то на заседании ДУМК было решено предоставить возможность нашим гражданам совершить жертвоприношение в режиме онлайн, - прокомментировал Аманкулов.



В связи с этим Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поручил членам ДУМК проработать вопрос процедуры проведения жертвоприношения и запустить специальный сайт, где централизованно будут приниматься онлайн-заявки на жертвоприношение.



- Мы должны приложить все усилия для того, чтобы отметить великий мусульманский праздник Курбан айт на должном уровне. Однако из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране порядок жертвоприношений в этом году еще не определен, - отметил Наурызбай кажы Таганулы. - Тем не менее, мы должны искать альтернативные решения, рассмотреть другие способы жертвоприношения и помочь нуждающимся, в том числе принимать онлайн заказы, чтобы избежать столпотворения.



По словам Хасана Аманкулова, подать заявку можно будет на сайте Qurban2020.muftyat.kz, но данный ресурс пока не запущен. "В настоящее время специалисты ДУМК занимаются этим вопросом, и мы планируем, что на следующей неделе сайт начнет функционировать, и мусульмане смогут подать онлайн заявки, перечислять деньги. Таким образом, жертвоприношение на Курбан айт можно будет совершать, не выходя из дома", - отметил он.



На сайте будет размещена вся необходимая информация касательно жертвоприношения вплоть до стоимости скота, предназначенного для забоя. Мясо животных будут раздавать нуждающимся.