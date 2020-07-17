Три боксера из Казахстана погибли в ДТП

Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz."Соболезнуем родным и близким. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды", - говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса (КФБ).Известно, что Рахметоллы, Нурымов и Тельманов родились в 2000 году. Подробности ДТП не уточняются.