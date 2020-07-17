Три боксера из Казахстана погибли в ДТП

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RePosted @repost4ig • КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ Атырау боксында орны толмас, ауыр қаза. Үш бірдей болашағынан үміт күттірер жас боксшыларымыз, облыс құрамасының мүшелері Еламан Рахметолла, Нұркен Нұрымов және Сұңқар Тельманов жол апатына ұшырап, мезгілсіз қаза болды. Атырау бокс федерациясы марқұмдардың туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. #repost4ig Соболезнуем родным и близким боксёров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодёжной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды.
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