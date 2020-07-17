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Три боксера из Казахстана погибли в ДТП

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Три боксера из Казахстана погибли в ДТП
Фото:elements.envato.com
Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Соболезнуем родным и близким. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды", - говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Известно, что Рахметоллы, Нурымов и Тельманов родились в 2000 году. Подробности ДТП не уточняются.

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RePosted @repost4ig • КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ Атырау боксында орны толмас, ауыр қаза. Үш бірдей болашағынан үміт күттірер жас боксшыларымыз, облыс құрамасының мүшелері Еламан Рахметолла, Нұркен Нұрымов және Сұңқар Тельманов жол апатына ұшырап, мезгілсіз қаза болды. Атырау бокс федерациясы марқұмдардың туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. #repost4ig Соболезнуем родным и близким боксёров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодёжной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды.

Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan)




Источник: Tengrinews.kz
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