Как долго Казахстан сможет продлевать карантин и выплачивать пособия?

НУР-СУЛТАН, 17 июл – Sputnik. В Казахстане карантин продлили до 2 августа. Власти заявляют, что это способствует снижению роста заболеваемости коронавирусом. О том, как локдаун влияет на экономику страны и как долго Казахстан сможет обеспечивать поддержку гражданам в виде социальных выплат, Sputnik Казахстан спросил у экономистов.



42 500: надолго ли хватит бюджета на соцпособия?



По мнению экономического обозревателя Сергея Домнина, ситуация будет зависеть от количества получателей соцвыплат и длительности карантина.



"Минтруда в проактивном режиме направило около 700 тысяч запросов гражданам, которые уже получали соцвыплаты в период первого локдауна и могли попасть под действие второго. Чтобы оплачивать месяц простоя этого количества работников и предпринимателей потребуется примерно 30 миллиардов тенге (72,8 миллиона долларов). Изыскать такие суммы в республиканском бюджете непросто, но возможно. В крайнем случае, правительство может провести чуть более крупное размещение долговых бумаг. Дефицит госбюджета – а он в Казахстане в этом году 3,4 триллиона тенге (8,2 миллиарда долларов) – от этого если и увеличится, то несущественно", - заявил эксперт.



В свою очередь, экономист Андрей Чеботарев считает, что средств Нацфонда для поддержки граждан хватит надолго, как минимум, до 2021 года. Однако стоит понимать, что в период пандемии и низких цен на нефть фонд не пополняется.



"Хватит нас надолго. У нас достаточно большой Национальный фонд, если его тратить, то нам хватит его, даже при самых плачевных ситуациях, на несколько лет. Но мы "проедим" весь Нацфонд, а в условиях низких цен на нефть он не пополняется. Кроме этого, президент заявлял, что нецелевые траты недопустимы. На самом деле, по данным министерства национальной экономики, мы все равно будем тратить и в следующем году. До 2021 года расписаны трансферты Нацфонда на социалку. Не факт, что мы еще оттуда не будем брать", - сказал Андрей Чеботарев.



Что важнее – люди или экономика?



Правительство Казахстана уже заявляло, что правовой основы для социальных выплат в период карантина без введения режима ЧП нет. Однако в конечном итоге, в июле глава государства заявил, что из-за продления карантина оставшаяся без работы часть граждан получит очередные 42 500 тенге.



"Правительство не раз заявляло, что оно не собирается больше платить 42 500 тенге, но, я так понимаю, у президента были свои виды на это. И теперь платят 42 500. Если продлят карантин, скорей всего, будут платить еще. Денег на это не особо много, брать будут опять напрямую из бюджета. Это не есть хорошо, но другого выхода нет в условиях, где между людьми и экономикой выбирают экономику, как показывают факты, побеждает все равно вирус. То есть выбирать надо людей, а экономику потом эти люди восстановят", - сказал экономист.



Чего ждать, если карантин снова продлят?



Почти двухмесячный карантин весной, негативный внешний фон, плюс обязательства по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи уже обошлись экономике Казахстана примерно в 6% ВВП: -2% к предыдущему году и прогнозируемый рост по году – 4%.



Степень негативности сценария развития экономики будет зависеть от длительности эпидемии коронавируса, считает Сергей Домнин.



"Продление карантина приведет к углублению спада производства во всех секторах, но прежде всего в сфере услуг, а также к существенному снижению инвестиций в основной капитал. В январе-июне они снизились на 2,9% в годовом выражении из-за сокращения капзатрат крупными предприятиями. Чем дольше у нас будет бушевать коронавирус, тем больше будет неопределенность и тем меньше готовность компаний инвестировать в физические активы", - сказал экономист.



Такого же мнения придерживается Андрей Чеботарев - спад экономики в республике будет зависеть от того, насколько вирус продолжит влиять на казахстанцев.



"Откуда брать (деньги)? Сейчас надо брать из бюджета. Но это плохо. Надо понимать – мы берем деньги, которые были заложены на будущее наше, наших детей, на черный день, и тратим их сейчас. Можно, да, но надо себе отдавать отчет в том, что это не всегда правильно. (…) Помощь надо оказывать именно тем людям, которым она нужна, иначе мы рискуем помогать тем, кому она не нужна и кто ее потратит на какие-то импортные товары, тем самым толкнув инфляцию вверх", - сказал он.



Что ждет МСБ после коронавируса?



"Для малого и среднего бизнеса (МСБ) этот кризис станет не меньшим потрясением, чем для крупного бизнеса. Если в предыдущие кризисы МСБ быстрее адаптировался к меняющимся условиям – девальвации тенге, росту инфляции, увеличению стоимости привлечения капитала – то в этот раз адаптироваться к новым условиям будет значительно сложнее. Проблемы у всех компаний – и у тех, которые работали в сегменте B2B (бизнес для бизнеса), и у B2C (бизнес для потребителя). Везде, кроме госсектора, идет фронтальное снижение спроса: это косвенно фиксируется статистикой и подтверждается самими предпринимателями", - сказал Сергей Домнин.



В условиях карантина МСБ стал главным объектом господдержки, но ее эффективность ограничиваются самой системой стимулирования предпринимательской активности – под условия госпрограмм попадают немногие, кредитуются преимущественно новые проекты, с рефинансированием проблемы, гарантирование по кредитам, судя по всему, тоже непросто получить, добавил он.



"Как всегда бывает после кризиса, те компании, которые его пройдут, станут сильнее. Оптимизируют издержки – особенно на аренду площадей и персонал. Станут более цифровизированными, чем были до кризиса. Есть еще один риск, о котором в основном говорят на западе, но и для нашего МСБ он тоже характерен: частные фирмы все больше будут ориентироваться на госпрограммы, на низкие ставки по кредитам, на госконтракты. В итоге мы получим рост числа "зомби-компаний", - заявил обозреватель.



Закрытие ряда предприятий, не сумевших справиться с кризисом – нормальный процесс экономики, отметил Андрей Чеботарев.



"Кризис в любом случае очищает экономику. Освобождаются ниши, всех спасти не получится. Да, грустно, да, плохо, но жизнь такова. В кризис рушатся бизнесы, компании, которые неправильно подходили к рискам, к кредитным деньгам, не смогли договориться, реструктуризировать свой долг. Они уйдут с рынка, но на их место придут новые люди, которые до этого не занимались предпринимательством, но они видят освободившуюся нишу и будут приходить, и работать", - сказал эксперт.



Самая идеальная помощь, по его словам, позволить получать сотрудникам их обычную зарплату, даже, если предприятие временно не работает. При этом Казахстану не хватает налоговых каникул, когда люди, оставшиеся без дохода, имели бы возможность несколько месяцев не платить налоги и не начислять новые проценты, как во время налоговой отсрочки.