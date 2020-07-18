Советник Токаева считает, что около 2 млн казахстанцев заразились COVID-19

Внештатный советник президента РК Олжас Худайбергенов подсчитал общее количество больных коронавирусной инфекцией в стране, передает ИА «NewTimes.kz».



В своей публикации в Facebook экономист отметил, что глава Минздрава предпринял первый шаг для восстановления доверия к статистике по коронавирусу.



Далее советник Токаева привел свои рассчеты.



Первое. Число больных



Сейчас официальное число больных коронавирусом составляет 67 тыс, а пневмонией около 234 тыс (с 1 января по 15 июля), если взять чистый прирост по пневмонии, то будет около 163 тыс. Итого 67 + 163 = 230 тыс заболевших коронавирусом. И это минимум.



Если брать не прирост, а весь показатель, то будет не 230 тыс, а 301 тыс больных и переболевших КВИ.



«По крайней мере тех, кого охватили ПЦР-тестированием, кто обратился сам в больницу. Естественно, есть те, кто дома переболел, но по ним пока непонятно какие цифры ожидать. Учитывая, что в больницу обращались только те, кто симптомами, а 85% болеют без симптомов, то переболело или болеет около 2 млн казахстанцев. Могу где-то ошибаться, но главное, что теперь Минздрав относит к коронавирусу все, что попадает в поле его компетенции», — отметил Олжас Худайбергенов.



Второе. Число умерших



На данный момент число жертв коронавируса достигло 464. Умерших от пневмонии с 1 января по 15 июля — 3 327, что в 1,75 раза больше прошлого года, когда умерло 1896 человек. Итого, умерших от коронавируса минимум 1895, а максимум 3791.



«Также надо включить тех, кто лечился от коронавируса, но умер в больнице от другой причины (острая сердечная недостаточность, инсульт, инфаркт и т.д.), то есть добавить случаи, где родственники пытались указать другую причину смерти, чтобы достойно похоронить. Эти попытки скорее всего, будут продолжаться, поэтому их надо включать, но наказывать родственников не стоит, надо создать условия для правильного захоронения умерших», — подчеркнул он.



В заключение экономист констатировал, что теперь Минздрав показывает картину как есть.



«Полученные цифры трагические, но теперь зато мы видим наиболее достоверную картину. Также исправление статистики означает, что умершим врачам должны выплатить по 10 млн тенге», — резюмировал советник Токаева.



На днях Олжас Худайбергенов назвал причины искажения статистики по коронавирусу в стране.



Стоит отметить, что на брифинге в пятницу, 17 июля, глава Минздрава Алексей Цой проинформировал, что с 1 августа в Казахстане изменится тактика ведения зарегистрированных случаев КВИ, к которым теперь причисляется и вирусная пневмония.



Также министр уточнил статистику по умершим от коронавирусной инфекции и сообщил, что число жертв COVID-19 достигло 464.



К слову, на данный момент по официальным данным в стране подтверждено 68 703 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.