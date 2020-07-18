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МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия

Просмотров:664 Опубликовано: Сегодня, 10:49
МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия
Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие, — заявил Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что США совершенно неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный "маккартизм" и давно устаревший менталитет "холодной войны", умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны, — указал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что "Китай и Россия, будучи ответственными крупными государствами, должны продолжать продвигать на более высокий уровень не только двусторонние отношения, но также работать совместно со странами, которые занимают объективную и справедливую позицию, противостоять любым действиям, которые нарушают международный порядок и идут вразрез с ходом истории, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость и беспристрастие, а также поддерживать глобальный прогресс и развитие".


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 8 )

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-1
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  • Neo_454
 Ccc (Посетители) Сегодня, 12:56
Костя,в диктаторских странах это не понятно, почему в Америке люди должны жить лучше..
 
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:53
используют пандемию для дискредитации других стран

Хорошо хоть нас дискредитировать нет необходимости.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 12:26
Guz,Ну разве что помидорами покидают в друг друга. Разве не ясно,это полное сумасшествие кидаться ракетами,хотя ничего нет в этом мире не исполнимого. Человечество всегда мочило само себя,за крошки жратвы,что и продолжит делать и в дальнейшем.
 
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:22
Цитата: Guz
Интересно война между ними возможна

Всё в мире возможно, только победителей уже не будет и это всем хорошо известно.
Будут и дальше продолжать гадить друг другу под двери.
Обычная политика.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 12:04
Интересно война между ними возможна или просто понты колотят.
 
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 Костя (Посетители) Сегодня, 11:45
Цитата: fotooleg
И во всех странах, куда " демократию" донесли наблюдается развал экономики, кровопролитие, разруха.


А вины правителей этих стран нет? Нежелание освободить из рабства собственный народ и приводит к разрухе.

В Америке куча проблем, самые большие их проблемы это, безусловно, - капитализм и культура потребления.

Однако! Страну, где средняя зарплата выше, вчетверо чем в Китае и в пять раз выше, чем в РФ (при одинаковой стоимости продуктов питания и других товаров сравнимого качества), обвиняют в лишении разума. Страну, где средняя жил площадь по квадратуре в 10 раз выше, чем в Китае...

Страну, где предпринимательство это труд, в отличии России и Китая, где предпринимательство это мухлёж обвиняют в чём то там???

Страну, чья валюта даёт её владельцу возможность где угодно купить что угодно обвиняют страны, чья валюта лишь фантики.

Страну, где люди выйдя во двор, буквально, могут решить какие будут приняты законы, обвиняют диктаторы и эксплуататоры.

Что-то не стыкуется как то.
 
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 fotooleg (Посетители) Сегодня, 11:31
США несёт по всему миру " демократию". Несёт активно при помощи бомб и ракет. И во всех странах, куда " демократию" донесли наблюдается развал экономики, кровопролитие, разруха. США требуют, что бы все делали так как они этого хотят, для своей выгоды. Они не предлагают сотрудничества, они требуют подчинения. Сотрудничество и подчинение разные вещи.
 
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 Костя (Посетители) Сегодня, 11:05
А в РФ и Китае прямо-таки разума не лишились??? Ну-ну. Обвинители похуже то будут обвиняемого, если объективно.
 
 

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