«Незаконная обдираловка»: Что думают о штрафах за нарушение карантина казахстанцы и юристы?

В период ужесточения карантинных мер чиновники решили ввести высокие штрафы для пущей убедительности. С недавних пор штрафовать начали даже за отсутствие маски на лице людей, идущих по улице. Конечно же, это возмутило обычных граждан, которые не хотят расставаться со своими заработанными деньгами — ведь формулировки постановления звучат так, что сложно понять, когда ты можешь нарушить карантинные меры. Возмутились штрафами и юристы, которые уверены, что это попросту незаконно. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» провела опрос среди казахстанцев в социальных сетях, узнав, почему они против штрафов, а потом задала те же вопросы юристу Жангельды Сулейманову.



Самым популярным вариантом ответа стало «я против, потому что это — незаконно и нелогично» — за него проголосовали чуть более 300 человек. Вторая многочисленная категория голосующих тоже оказалась против штрафов, но по другой причине — 113 человек из общего числа боятся, что эти деньги не дойдут до казны, а пополнят карманы коррупционеров.



100 человек совсем не против штрафов, но возмущены их большим размером. 32 казахстанца выступают за то, чтобы государство бесплатно раздавало маски — при таком раскладе, судя по всему, они не против их носить всегда и везде.



27 человек уверены, что только такие большие штрафы могут сдержать народ, а еще 15 казахстанцев настроены скептично — считают, что большинство «нарушителей» будут просто «разводить» на месте.



Некоторые из возмущенных голосующих в комментариях чуть более развернуто поделились своим мнением на этот счет.



Кто-то уверен, что такие постановления санврача просто незаконны, другие напоминают о плачевном состоянии многих казахстанцев, а третьи призывают чиновников раздавать бесплатно маски для таких постановлений.



«С одной стороны пусть штрафуют. Наши только после наказания рублем понимают. С другой стороны — у людей денег итак нет, да и нет уверенности, что эти деньги потом на благое дело пойдут».



«Народу кушать нечего. Детей кормить нечем. Пусть они спустятся на землю».



«Никак не насытятся, лучше народ обеспечат всем необходимым во время карантина, и народ будет выполнять все нормы».



«Я тоже против штрафов. Это обдираловка простого народа. Цифра огромная, правительство не подумало, где человек возьмет деньги».



«Я за, но сумма штрафа должна быть меньше, всех собственников штрафуют за обслуживание или нахождение без масок на огромную сумму».



И если можно было бы подумать, что люди критикуют штрафы из-за элементарного нежелания соблюдать требования госорганов, то против этих штрафов выступили также и юристы, сочтя их незаконными. Один из них — Жангельды Сулейманов — объяснил, что не так с постановлениями санврачей, из-за которых людей решили штрафовать.



«В кодексе об административных правонарушениях есть статья 425, которая звучит примерно как «нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, а также гигиенических нормативов, и влечет штраф на физлиц 30 мрп — это 83 тыс тенге, на субъектов малого предпринимательства — примерно 500 тыс тенге, а на крупный бизнес миллионы уже идут. Это старая статья, она применялась всегда, но ее вытащили сейчас из-за карантина.



У нас же карантин 19 марта начался, начали ее применять, штрафовать, даже арестовывать, это очень страшно. Страшно, потому что важно понять, что такое нарушение законодательства.



Законодательство — это совокупность нормативно-правовых актов, а это акты, которые выносятся не в отношении конкретного круга лиц. Закон или правила дорожного движения — нормативный акт. У нас же нет, например, правил дорожного движения для конкретного человека? А вот эти постановления главного санврача, например, не являются нормативно-правовыми актами, они сами это признают. Это вообще непонятные и незаконные документы.



Естественно, их нарушение, исходя из смысла статьи 425, не несет никакой ответственности. Хромает очень сильно юридическая техника, непонимание ни Бекшиным, ни Есмагамбетовой, не понимает никто из чиновников, что такое право. Поэтому запутались с формулировками. Например, с масками этими», — возмущается Жангельды Сулейманов.



Он напоминает, что даже формулировки о ношении масок в постановлениях звучат по-разному и достаточно размыто, и это вызывает непонимание у людей.



«В одном постановлении — ношение масок, в другом — наличие масок, в третьем — масочный режим. Ни Бекшин, ни Есмагамбетова не могут понять, что такое масочный режим. Потом — что такое маски? Какие маски? Есть театральные маски, есть детские и так далее…есть же понятие медицинской маски! И это все печалит очень сильно. Поэтому в этой части штрафы незаконны, и никто не должен эти постановления исполнять.



Все юристы критиковали эти штрафы, и что делают чиновники? Они 5 июля издают приказ от имени министра здравоохранения, и якобы этот приказ является основанием для того, чтобы все это соблюдали. Я посмотрел этот приказ, там нет ничего конкретного в части ношения этих масок. Приказ от 5 июля — попытка легализовать ношение масок.



Я за маски, но дело в том, что наши санврачи сами не могут понять, как эти маски носить. В общем, вся эта безграмотность и непонимание привели к тому, что идет беззаконие, уже штрафуют. И еще, согласно закону, полицейские не имеют права штрафовать и составлять такие протоколы, только санврачи могут, а у нас полицейские это делают. Полнейшее беззаконие со стороны полицейских и чиновников!» — говорит юрист.



Согласен Жангельды Сулейманов с людьми и в вопросе слишком большого размера штрафов.



«Касательно размера — безусловно, это высокий штраф. Есть понятие соразмерности…ясно, что и 5 тыс тенге — это много, люди так за пособие в 42 500 тенге бьются. Уже оштрафовали вроде бы 160 человек, и я думаю, что для людей это сильнейший удар. Сумма штрафа должна быть адекватная. Если минимальная заработная плата 42 500 тенге, то сумма штрафа должна быть 10% максимум, то есть 4 тыс», — объясняет он свою позицию.



Юрист выступает за карантинные меры, но напоминает, что они должны быть адекватными.



Казахстанский карантин таковым он не считает, возмущаясь, например, тем, что людям запрещали в одиночку или с семьей погулять в парке или на природе, но вот с огромными очередями в аптеках, лабораториях, поликлиниках и банках никто ничего не делал.



«Я за карантин, потому что это мера, которая необходима для борьбы с инфекцией такого уровня. Я полностью поддерживаю карантины, которые были в нормальных развитых странах. Но в отличие от Казахстана в этих странах все было четко продумано. И есть такое понятие обоснованности и законности карантина. Это адекватность карантинных мер.



Зачем разрешать работу рынка, куда приходят тысячи человек, и запрещать работу косметолога, куда приходит один человек, например? И вот эти наши подходы карантинные — они непродуманные. Я против этого. Каждая норма должна быть четко прописана, должна толковаться исходя из содержания, никаких двойных толкований не должно быть. Отсутствие четкости и однозначности привело к тому, что люди не могут понять, как им действовать», — подытожил Жангельды Сулейманов.