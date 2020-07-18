"Проблема снята" - председатель "СК-Фармации" о нехватке лекарств

Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев признал проблему с нехваткой лекарств. Он отметил, что "проблема уже снята", передает корреспондент Tengrinews.kz.
В прямом эфире на YouTube-канале "Ел Тиреги" Ерхат Искалиев высказался о проблеме с лекарствами в Казахстане. Председатель "СК-Фармация" отметил, что компания отвечает только за государственные учреждения.
"Ошибочное мнение всегда было, что мы за все частные аптеки отвечаем. Это не так, что подтвердили депутаты. Но ответственности с нас никто не снимает. Когда снизился запас лекарств (в государственных учреждениях - Прим.автора), люди начали покупать их в частных аптеках. Это присутствует, мы признаем. Однако я думаю, эта проблема уже снята", - сказал Ерхат Искалиев.
Также председатель правления отметил, что акимам поручено "загружать частный рынок".
"Со стороны госучреждения не будет такого перетока на частный рынок. Мы заполнили уже все склады", - заключил Ерхат Искалиев.
Ранее "СК-Фармация" опубликовала номер горячей линии по бесплатным лекарствам. С 17 июля возобновляет свою работу контакт-центр по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439". Также компания объявила о срочной отгрузке в больницы всего имеющегося в наличии запаса медикаментов.
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