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"Проблема снята" - председатель "СК-Фармации" о нехватке лекарств

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 14:48
"Проблема снята" - председатель "СК-Фармации" о нехватке лекарств
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев признал проблему с нехваткой лекарств. Он отметил, что "проблема уже снята", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В прямом эфире на YouTube-канале "Ел Тиреги" Ерхат Искалиев высказался о проблеме с лекарствами в Казахстане. Председатель "СК-Фармация" отметил, что компания отвечает только за государственные учреждения.

"Ошибочное мнение всегда было, что мы за все частные аптеки отвечаем. Это не так, что подтвердили депутаты. Но ответственности с нас никто не снимает. Когда снизился запас лекарств (в государственных учреждениях - Прим.автора), люди начали покупать их в частных аптеках. Это присутствует, мы признаем. Однако я думаю, эта проблема уже снята", - сказал Ерхат Искалиев.

Также председатель правления отметил, что акимам поручено "загружать частный рынок".

"Со стороны госучреждения не будет такого перетока на частный рынок. Мы заполнили уже все склады", - заключил Ерхат Искалиев.

Ранее "СК-Фармация" опубликовала номер горячей линии по бесплатным лекарствам. С 17 июля возобновляет свою работу контакт-центр по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439". Также компания объявила о срочной отгрузке в больницы всего имеющегося в наличии запаса медикаментов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • non_alcoholic
  • DAD
 Expert (Посетители) Сегодня, 15:01
А где у нас государственная аптека, заваленная лекарствами со складов"СК-Фармация"?
 
 

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