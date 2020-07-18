Глава "СК-Фармации" объяснил задержку гуманитарного груза на складах

Председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев объяснил задержку гуманитарного груза на складах в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В прямом эфире на YouTube-канале El Tiregi Ерхат Искалиев рассказал, что проблема была связана с документами.



"Любой груз должен иметь документ, не было документа. Мы упростили процедуру до одного сертификата, но и его не было. Самый важный вопрос - это безопасность. Если бы мы навредили людям, был бы еще больший скандал", - сказал Ерхат Искалиев.



Глава "СК-Фармация" рассказал, как удалось решить эту проблему.



"Теперь мы идем на опережение. Заранее предъявляем требования по документам, получаем электронные версии и формируем. Можем прям с аэропорта отправлять эти грузы. Хочется сказать большое спасибо всем странам, которые помогают. Иногда даже неудобно, что они присылают, а мы "напрягаем" их с документами. Это не значит, что Казахстан не может обеспечивать себя, это просто жест доброй воли", - отметил он.



Также Ерхат Искалиев прокомментировал информацию о том, что якобы гуманитарный груз оказался на рынке.



"Фактов подтвержденных не было, только разговоры. За этим смотрят заместители акимов каждого региона. Поскольку такая ситуация возникла, в ручном режиме создаем систему отчета до акимата и после, чтобы была единая сводка. Эти скандалы возникают из-за отсутствия достоверной информации. Мы бы хотели, чтобы информация была открыта", - заключил он.



Напомним, ранее в Сети предположили, что лекарства, которые прибыли с гуманитарной помощью в Казахстан из разных стран мира, начали продавать в аптеках. Позже Минздрав прокомментировал обвинения в адрес фармацевтов в продаже гуманитарной помощи.



В Антикоррупционной службе заявили, что началась проверка распределения гуманитарной помощи в Казахстане.