Глава "СК-Фармации" объяснил задержку гуманитарного груза на складах

Председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев объяснил задержку гуманитарного груза на складах в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В прямом эфире на YouTube-канале El Tiregi Ерхат Искалиев рассказал, что проблема была связана с документами.
"Любой груз должен иметь документ, не было документа. Мы упростили процедуру до одного сертификата, но и его не было. Самый важный вопрос - это безопасность. Если бы мы навредили людям, был бы еще больший скандал", - сказал Ерхат Искалиев.
Глава "СК-Фармация" рассказал, как удалось решить эту проблему.
"Теперь мы идем на опережение. Заранее предъявляем требования по документам, получаем электронные версии и формируем. Можем прям с аэропорта отправлять эти грузы. Хочется сказать большое спасибо всем странам, которые помогают. Иногда даже неудобно, что они присылают, а мы "напрягаем" их с документами. Это не значит, что Казахстан не может обеспечивать себя, это просто жест доброй воли", - отметил он.
Также Ерхат Искалиев прокомментировал информацию о том, что якобы гуманитарный груз оказался на рынке.
"Фактов подтвержденных не было, только разговоры. За этим смотрят заместители акимов каждого региона. Поскольку такая ситуация возникла, в ручном режиме создаем систему отчета до акимата и после, чтобы была единая сводка. Эти скандалы возникают из-за отсутствия достоверной информации. Мы бы хотели, чтобы информация была открыта", - заключил он.
Напомним, ранее в Сети предположили, что лекарства, которые прибыли с гуманитарной помощью в Казахстан из разных стран мира, начали продавать в аптеках. Позже Минздрав прокомментировал обвинения в адрес фармацевтов в продаже гуманитарной помощи.
В Антикоррупционной службе заявили, что началась проверка распределения гуманитарной помощи в Казахстане.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.