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Казахстанцы просят Токаева установить выплаты для детей в период карантина

Просмотров:5935 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Казахстанцы просят Токаева установить выплаты для детей в период карантина
Фото из открытых источников
Астана. 18 июля. КазТАГ – Казахстанцы просят президента Касым-Жомарта Токаева установить выплаты для детей в период карантина, передает корреспондент агентства.

«Почему наше правительство забыло о наших детях, почему назначают выплаты только тем кто потерял работу?! Где твердая и заботливая рука государства?! Почему семьи, где один, двое, трое детей, не поддерживает государство в такой трудный момент, когда благополучие детей в опасности?! Дети – это будущее Казахстана, достояние страны!» - говорится в петиции, опубликованной в субботу.

По словам авторов обращения, «COVID-19 нанес тяжелый удар по отечественной экономике вслед за мировой: производства простаивают, малый и средний бизнес ищет способы продолжать работать, казахстанские регионы вводят режим карантина, с ограничением деятельности».

«Многие казахстанцы потеряли работу, лишились доходов, сидят без денег. Людей тревожит, как в такой ситуации платить коммунальные платежи, кредиты, налоги, аренду, на что кормить детей. Нашим детям нужно хорошее питание. Из-за того, что родители остались без работы, у многих не хватает средств к существованию. Цены на продукты и медикаменты выросли, фрукты стоят почти как мясо. У родителей нет возможности покупать полезные продукты, то есть у детей нет сбалансированного питания. А это приводит к ослаблению иммунита, что неминуемо приведет к болезни наших детей. Дети – это наше будущее!» - сказано в обращении.

Также отмечается, что социально-экономическая ситуация в стране ухудшается.

«Многие не смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, люди со страхом ждут начала учебного года. У родителей есть опасения, что придется «залазить» в кредиты. В связи с короновирусом трудности испытывают не только родители, но и дети. Из-за ЧП и карантина детские сады и школы не работают, дети находятся дома. Не у всех под боком бабушки, которые могут посидеть с внуками. Впридачу к этому дистанционное обучение в школах. Из-за этого один из родителей обязан остаться дома. Контроль за выполнением заданий обязателен в младшей школе. Соответственно, один из родителей обязан в этот период находится дома с детьми, не имея возможности работать. А если мама – единственный родитель? Она сейчас вынуждена отказаться от своей работы, и помимо стандартной проверки уроков взять на себя часть обязанностей учителей», - указано в петиции.

Кроме того, авторы обращения напоминают, что по закону дети до 18 лет считаются несовершеннолетними, «значит, находятся под опекой родителей, которые не имеют возможности найти полноценную работу, тем более сейчас, когда многие взрослые остались без работы».

«А расходы на этих детей мало чем отличаются от расходов на взрослых. С каких средств оплачивать обучение детей в колледжах, интернет за дистанционное обучение. Их также нужно кормить, одевать, покупать медикаменты для их лечения. Мы, родители, просим рассмотреть вопрос по выплате в период ЧП и карантина детям до 18 лет, не менее Т20 тыс. (так как за этот период, с марта месяца по сегодняшний день, цены на продукты и медикаменты поднялись), на каждого ребенка, независимо от дохода и количества детей в семье. Выплаты просим произвести за все предыдущие месяцы, в которых не учитывались интересы наших детей, то есть с 16 марта, когда было введено ЧП и последующие за ним карантины, по сегодняшний день», - говорится в обращении.

К моменту подготовки данного материала под опубликованной 18 июля петицией значатся почти 12 тыс. подписей.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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vovchik30 (Посетители) Сегодня, 18:36
Правильно на детей то же надо платить а та когда Чп было даже инвалидам пенсионером давали деньги и коммунальные услуги заплатили хотя они никакой доход не теряли как платили им так и платят
 
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  • babe
  • Neo_85
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 17:18
********* помогите закрыть кредит я в отчаянии

20 тысяч. Почему так много. Это очень много

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • zhanino
  • Галина63
  • non_alcoholic
  • kostya_aktau
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:12
Не разрешит Нурик. Жирно будет.
 
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  • Галина63
  • ssnaktau
  • Aktauskii
  • alixah
 babe (Посетители) Сегодня, 16:51
Казахстану надо брать пример у России не только в плане выплат определенных сумм на детей, но и в тактике борьбы с COVID-19
 
 

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