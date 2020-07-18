Хищение денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, расследует СЭР

За 11 дней выявлено 396 правонарушений в сфере реализации лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Дефицит необходимых лекарств на фоне стремительного роста количества заболевших создал серьезные риски для системы национальной безопасности страны. Для одних болезнь - это невозможность найти нужные лекарства и потеря близких, для других - способ разбогатеть, нажиться на своих же соотечественниках. В социальных сетях стала распространяться информация о продаже в аптеках гуманитарной помощи, которую Казахстан получал в дни ЧП, а также сообщения о создании искусственного дефицита лекарств и их спекулятивной продаже по значительно завышенным ценам", - отмечается в сообщении.



Такая ситуация не могла остаться без пристального внимания Главы государства.



"Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Четких решений и действий Президент потребовал и от правоохранительных структур. Контроль за оборотом лекарств и медицинских изделий был возложен на Аппарат Совета Безопасности при координации Администрации Президента РК.



Незамедлительно по всей стране были начаты проверки деятельности фармацевтических организаций на предмет соблюдения требований приказа министра здравоохранения о предельных ценах для розничной реализации лекарственных средств.



Помимо завышения цен, сейчас выявляются и факты незаконной реализации лекарств - без регистрации, лицензии и иных разрешительных документов, в том числе через аптеки, интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры.



За одиннадцать дней, с 5 по 16 июля, Службой экономических расследований Министерства финансов, МВД и Пограничной службой КНБ выявлены 396 фактов правонарушений в сфере реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 76 из которых подпадают под статьи Уголовного кодекса. В их числе и спекуляции частных лиц, в ряде случаев действующих в сговоре с сотрудниками аптечных сетей.



Все изъятые лекарственные средства передаются в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения с целью их дальнейшего использования при лечении пациентов.



Агентство по противодействию коррупции расследует три уголовных дела по фактам: хищения должностными лицами НАО "Фонд медицинского страхования" бюджетных денежных средств, незаконной реализации отдельными гражданами крупной партии медицинских масок, а также попытки хищения бюджетных средств в особо крупном размере отдельными руководителями медицинских учреждений.



"Службой экономических расследований Минфина расследуется уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на борьбу с коронавирусом", - также сообщается на сайте Акорды.



Кроме того, по совместной инициативе Аппарата Совета Безопасности и Администрации Президента правоохранительные органы начали проверку целевого и рационального использования зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с КВИ.



Мероприятия по пресечению укрытия лекарственных средств, ценового сговора, перепродажи лекарств из гуманитарной помощи, либо похищенных из лечебных учреждений продолжаются.