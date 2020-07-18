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"Крайний непрофессионализм". Токаев раскритиковал правительство и акимов

Просмотров:1489 Опубликовано: Сегодня, 18:26
"Крайний непрофессионализм". Токаев раскритиковал правительство и акимов
Фото: Tengrinews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подверг жесткой критике работу Правительства и акимов.

"Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.

Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.

Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте.

Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима.

"Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику", - заявил Президент. По его мнению, и члены Правительства, и акимы "попали в капкан самоуспокоения и самодовольства".

В ходе совещания также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей.

"Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это как желание утаить реальную картину. Поручаю Правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать", - сказал Глава государства.

Наблюдается увеличение количества коек для инфицированных граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 12 )

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aman6586 (Посетители) Сегодня, 21:40
Расстрелять надо к чертям. И не какой штраф не надо.
 
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veselaya (Посетители) Сегодня, 21:26
mer
Какой смысл в рентгене, если он не показывает изменений в лёгких, а ПЦР вообще сомнительный, вы же никак не поверите результат. Проверять дорого. Вы сами понимаете, что переболели, но тешите. себя мыслями , что все отлично
 
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valesa (Посетители) Сегодня, 20:54
Neo_454,
Даже если у вас есть достойный кандидат,то не факт,что ему местные и "сверху" дадут изменить ситуацию! Посмотрите на Зеленского!Столько планов было, а превратился во второго порошенко.У кого деньги,тот и рулит.

И судя по словам Президента, он не упомянул нас, в Мангистау всё хорошо?
 
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  • синдбад
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:22
Кто их назначал..пусть и несёт ответственность, мы их не выбирали... beer2
 
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  • TU-154
  • kolu411
  • valesa
  • My_way
  • alixah
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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:20
То. что у правительства и акимов "Крайний непрофессионализм" уже всем давно понятно. Только непонятно почему их до сих пор не разгонят и не пересажают.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 20:03
Мне жалко нашего нового президента,он обовсём узнаёт последним.

Я за радикальный социализм,вырезать всех буржуев и раздать всё бедным. Виват Муссолини Бенито!
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 19:59
Добрых дел,Можно рентген сделать, не обязательно КТ, мне делали рентген (чисто) , ПЦР в Чакуре дал отрицательный результат, хотя 16 дней температура гуляла, и потеря вкусов, голова тяжелая, слабость. После ещё восстановление нужно, т.к. за эти дни организм вымотался конкретно.
 
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 19:39
Должность акимов необходимо сделать выборной.
Рано или поздно, но Казахстан придёт к этому.
Мировая практика.
Хочется, чтоб не поздно.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 19:38
Президенту некогда почитать новости с областных сайтов, чтобы узнать что творится в регионах?
 
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 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 19:37
,,доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи"-вот это да, сам на днях столкнулся с этой ситуацией. Сыну 20 лет, только закончил мед колледж, работает в стомотологии, но не официально. ,,Хозяин" стомотологии в штат не оформляет, так вот сын приболел, температура, потеря обоняния, и.т.д симптомы как у многих сейчас. Обратились к участковому врачу 8мкр с просьбой дать направление на пцр тест и кт легких, а в ответ: нет страховки т.ч делайте сами! Т.е вежливо послали на ***, вот так сейчас у нас.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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