"Крайний непрофессионализм". Токаев раскритиковал правительство и акимов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент подверг жесткой критике работу Правительства и акимов.



"Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.



Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законом.



Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.



Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте.



Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима.



"Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику", - заявил Президент. По его мнению, и члены Правительства, и акимы "попали в капкан самоуспокоения и самодовольства".



В ходе совещания также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей.



"Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это как желание утаить реальную картину. Поручаю Правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать", - сказал Глава государства.



Наблюдается увеличение количества коек для инфицированных граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.