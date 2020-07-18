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Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!

Просмотров:1137 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Фото akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом, передает Tengrinews.kz.

"Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому", - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал, что, стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты.

"Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Правительство доложило о формировании 2300 универсальных мобильных бригад. Однако в основном они обслуживают городских жителей. Нельзя оставлять села без внимания! Поручаю правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием", - подчеркнул Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • мунайши73
 Guz (Посетители) Сегодня, 20:16
Цитата: Сергей Владимиров
.это почему правительство и вся власть до сих пор не предстала перед судом...за своё бездействие...

Да ладно суд саке баке маке,хотя бы в шею их выгнать и то айс,сидят бездельники и саботажники,гнать их в шею подханьшиков.

Я за радикальный социализм,вырезать всех буржуев и раздать всё бедным. Виват Муссолини Бенито!
 
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  • kolu411
  • alixah
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:07
Нонсенс...это почему правительство и вся власть до сих пор не предстала перед судом...за своё бездействие... stena
 
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 Kuba Zhanibekov 308 (Посетители) Сегодня, 18:50
Это как в американских фильмах все экстренные службы приезжают после прои шествия когда спасать уже некого!
 
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 veselaya (Посетители) Сегодня, 18:50
У меня только один вопрос- где вы были все 5 месяцев?!!!
 
 

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