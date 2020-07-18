Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом, передает Tengrinews.kz.
"Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому", - сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также указал, что, стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты.
"Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Правительство доложило о формировании 2300 универсальных мобильных бригад. Однако в основном они обслуживают городских жителей. Нельзя оставлять села без внимания! Поручаю правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием", - подчеркнул Президент.
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