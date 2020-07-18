Президент поручил разобраться с теми, кто наживается на смерти людей

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам разобраться с мошенниками, пытающимися нажиться на смерти казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Глава государства отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население. Сложная ситуация сложилась в моргах и ритуальных агентствах.
"За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что увеличение уровня заболеваемости не только негативно скажется на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство правительство должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.
Президент Казахстана подчеркнул, что любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.
В завершение Глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.
На заседании с отчетами выступили заместитель премьер-министра, руководитель межведомственной комиссии Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкент Мурат Айтенов, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, аким Алматинской области Амандык Баталов.
Президент также отметил, что из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Токаев назвал этот факт нонсенсом. Правительству и акимам поручено в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому.
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