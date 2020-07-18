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Президент поручил разобраться с теми, кто наживается на смерти людей

Просмотров:1149 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Президент поручил разобраться с теми, кто наживается на смерти людей
Архивное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам разобраться с мошенниками, пытающимися нажиться на смерти казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Глава государства отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население. Сложная ситуация сложилась в моргах и ритуальных агентствах.

"За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что увеличение уровня заболеваемости не только негативно скажется на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство правительство должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.

Президент Казахстана подчеркнул, что любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.

В завершение Глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.

На заседании с отчетами выступили заместитель премьер-министра, руководитель межведомственной комиссии Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкент Мурат Айтенов, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, аким Алматинской области Амандык Баталов.

Президент также отметил, что из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Токаев назвал этот факт нонсенсом. Правительству и акимам поручено в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 21:51
Мошенникам поручено разобраться с мошенниками. Даже самому тупому жителю РК понятно, что кто
пытается нажиться на смерти казахстанцев, делает это "под крышей" акимов всех уровней, правоохранительных органов..
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 20:05
Фармоцевты и аптекари провизоры,вот вам люди которые нас видели в гробу в белых тапках. Искать ненужно нужно власть использовать и начинать расстреливать хотя бы по одному на район для страха.

Я за радикальный социализм,вырезать всех буржуев и раздать всё бедным. Виват Муссолини Бенито!
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:03
Поручил...требовать надо, и спрашивать по полной...вплоть до уголовной ответственности
 
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 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 19:27
,,Правительству и акимам поручено в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому" обееми руками за, господин призеден народ с вами

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

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