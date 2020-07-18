Как проверить статус заявки на получение 42500 тенге получившим SMS-сообщение

Астана. 18 июля. КазТАГ – Как проверить статус заявки на получение Т42,5 тыс. получившим SMS-сообщение, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Казахстана.



«Граждане, подтвердившие свое согласие на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге в проактивном формате, могут проверить статус рассмотрения заявки в течение нескольких дней после отправки SMS», - говорится в распространенном в субботу сообщении.



Если поступило SMS-сообщение с текстом «Uvazhaemiy zayavitel IIN хххххххххххх, v sluchaye poteri dohoda s 5 iyulya soglasni proaktivno poluchit 42500? Esli da - otpravte 1, net -2 v techeniye 5 dn.», то после ответа на данное сообщение через несколько дней казахстанцы могут проверить статус заявки на портале eGov.kz по ссылке – egov.kz/services/P6.47/.



«Если в момент отправки ответного SMS произошла ошибка, то это могло произойти по следующим причинам: у вас на балансе менее Т1; в настройках телефона стоит запрет на отправку SMS-сообщений на короткие номера; в настройках стоит приоритет на MMS-сообщения с запретом на текстовые сообщения; проблемы с сигналом; проблемы на стороне оператора сотовой связи», - уточнили в минтруда.



С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.



Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.



Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.