«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 18 Июля
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 413.45 KZT
  • €1 = 471.79 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как проверить статус заявки на получение 42500 тенге получившим SMS-сообщение

Просмотров:804 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Как проверить статус заявки на получение 42500 тенге получившим SMS-сообщение
Фото из открытых источников
Астана. 18 июля. КазТАГ – Как проверить статус заявки на получение Т42,5 тыс. получившим SMS-сообщение, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Казахстана.

«Граждане, подтвердившие свое согласие на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге в проактивном формате, могут проверить статус рассмотрения заявки в течение нескольких дней после отправки SMS», - говорится в распространенном в субботу сообщении.

Если поступило SMS-сообщение с текстом «Uvazhaemiy zayavitel IIN хххххххххххх, v sluchaye poteri dohoda s 5 iyulya soglasni proaktivno poluchit 42500? Esli da - otpravte 1, net -2 v techeniye 5 dn.», то после ответа на данное сообщение через несколько дней казахстанцы могут проверить статус заявки на портале eGov.kz по ссылке – egov.kz/services/P6.47/.

«Если в момент отправки ответного SMS произошла ошибка, то это могло произойти по следующим причинам: у вас на балансе менее Т1; в настройках телефона стоит запрет на отправку SMS-сообщений на короткие номера; в настройках стоит приоритет на MMS-сообщения с запретом на текстовые сообщения; проблемы с сигналом; проблемы на стороне оператора сотовой связи», - уточнили в минтруда.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aman6586 (Посетители) Сегодня, 21:33
Какой смс . Если отправиться заявку не получается .хоть когда заходи всё равно пишет что народу много
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика