1630 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.



Сообщается, что симптомы болезни зафиксированы у 885 новых носителей, а не зафиксированы - у 745.



Общее число заразившихся в Казахстане выросло до 73 468 случаев, из них:



в Алматы - 9394 (+251),

в Атырауской области - 9283 (+96),

в Нур-Султане - 8619 (+248),

в Карагандинской области - 7226 (+168),

в ЗКО - 4845 (+103),

в Шымкенте - 4480 (+27),

в ВКО - 4250 (+163),

в Алматинской области - 3679 (+54),

в Жамбылской области - 2957 (+61),

в Актюбинской области - 2753 (+17),

в Туркестанской области - 2497 (+20),

в Павлодарской области - 2447 (+67),

в Кызылординской области - 2349 (+119),

в Мангистауской области - 2348 (+54),

в СКО - 2270 (+72),

в Акмолинской области - 2054 (+53),

в Костанайской области - 2017 (+57).



Отметим, что от болезни излечился 43 401 казахстанец, а умерло 585.



Ранее корреспондент Tengrinews.kz собрал самую актуальную информацию об эпидемии в Казахстане, доступную к этому моменту.



Так, к примеру, за выходные Казахстан поднялся на 29-е место в антирейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом по данным университета Джонса Хопкинса. Это при том, что статистику по коронавирусу и пневмонии пока не объединяли.



Также мы проанализировали данные о последних летальных исходах в стране от болезни. Выяснилось, что самой пожилой погибшей на прошлой неделе было 92 года, а самой молодой - 23.