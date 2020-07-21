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1630 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 08:16
1630 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки
Фото ©Турар Казангапов
1630 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Сообщается, что симптомы болезни зафиксированы у 885 новых носителей, а не зафиксированы - у 745.

Общее число заразившихся в Казахстане выросло до 73 468 случаев, из них:

в Алматы - 9394 (+251),
в Атырауской области - 9283 (+96),
в Нур-Султане - 8619 (+248),
в Карагандинской области - 7226 (+168),
в ЗКО - 4845 (+103),
в Шымкенте - 4480 (+27),
в ВКО - 4250 (+163),
в Алматинской области - 3679 (+54),
в Жамбылской области - 2957 (+61),
в Актюбинской области - 2753 (+17),
в Туркестанской области - 2497 (+20),
в Павлодарской области - 2447 (+67),
в Кызылординской области - 2349 (+119),
в Мангистауской области - 2348 (+54),
в СКО - 2270 (+72),
в Акмолинской области - 2054 (+53),
в Костанайской области - 2017 (+57).

Отметим, что от болезни излечился 43 401 казахстанец, а умерло 585.

Ранее корреспондент Tengrinews.kz собрал самую актуальную информацию об эпидемии в Казахстане, доступную к этому моменту.

Так, к примеру, за выходные Казахстан поднялся на 29-е место в антирейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом по данным университета Джонса Хопкинса. Это при том, что статистику по коронавирусу и пневмонии пока не объединяли.

Также мы проанализировали данные о последних летальных исходах в стране от болезни. Выяснилось, что самой пожилой погибшей на прошлой неделе было 92 года, а самой молодой - 23.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 08:59
Кто объяснит, что толку от такого карантина, если по прошествии двух недель цифры о заболевших никак не меняются? Почему в двухмиллиардном Китае, с эпидемией справились за три месяца? Почему соседняя Россия, которая на карантин ушла на две недели позже, уже возвращаются к нормальной жизни? Почему почему почему???
 
 

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