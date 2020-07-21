1630 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
Сообщается, что симптомы болезни зафиксированы у 885 новых носителей, а не зафиксированы - у 745.
Общее число заразившихся в Казахстане выросло до 73 468 случаев, из них:
в Алматы - 9394 (+251), в Атырауской области - 9283 (+96), в Нур-Султане - 8619 (+248), в Карагандинской области - 7226 (+168), в ЗКО - 4845 (+103), в Шымкенте - 4480 (+27), в ВКО - 4250 (+163), в Алматинской области - 3679 (+54), в Жамбылской области - 2957 (+61), в Актюбинской области - 2753 (+17), в Туркестанской области - 2497 (+20), в Павлодарской области - 2447 (+67), в Кызылординской области - 2349 (+119), в Мангистауской области - 2348 (+54), в СКО - 2270 (+72), в Акмолинской области - 2054 (+53), в Костанайской области - 2017 (+57).
Отметим, что от болезни излечился 43 401 казахстанец, а умерло 585.
Ранее корреспондент Tengrinews.kz собрал самую актуальную информацию об эпидемии в Казахстане, доступную к этому моменту.
Так, к примеру, за выходные Казахстан поднялся на 29-е место в антирейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом по данным университета Джонса Хопкинса. Это при том, что статистику по коронавирусу и пневмонии пока не объединяли.
Также мы проанализировали данные о последних летальных исходах в стране от болезни. Выяснилось, что самой пожилой погибшей на прошлой неделе было 92 года, а самой молодой - 23.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz