Временно расширен перечень категорий физлиц, имеющих право на соцподдержку в Казахстане

Астана. 21 июля. КазТАГ – Временно расширен перечень категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«В перечне категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан (…): дополнить подпунктом 10) следующего содержания: «10) лицом, получающим благотворительную помощь от некоммерческих организаций», - говорится в приказе министерства национальной экономики.
Приказ действует до 31 декабря 2020 года включительно и распространяется на отношения, возникшие с 15 марта 2020 года.
Таким образом, в настоящий момент в перечень категорий физлиц, имеющих право на соцподдержку в Казахстане, входят:
1) получатели специального государственного пособия;
2) получатели государственных социальных пособий;
3) получатели специальных социальных услуг;
4) инвалиды, получающие пенсионные выплаты;
5) дети-сироты и (или) дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигший восемнадцати лет;
6) малообеспеченные лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;
7) лица, имеющие заболевания, входящие в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
8) лица, имеющие заболевания, входящие в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;
9) лица, имеющие заболевания, входящие в список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний;
10) лица, получающие благотворительную помощь от некоммерческих организаций.
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