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Временно расширен перечень категорий физлиц, имеющих право на соцподдержку в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Временно расширен перечень категорий физлиц, имеющих право на соцподдержку в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 21 июля. КазТАГ – Временно расширен перечень категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В перечне категорий физических лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Республики Казахстан (…): дополнить подпунктом 10) следующего содержания: «10) лицом, получающим благотворительную помощь от некоммерческих организаций», - говорится в приказе министерства национальной экономики.

Приказ действует до 31 декабря 2020 года включительно и распространяется на отношения, возникшие с 15 марта 2020 года.

Таким образом, в настоящий момент в перечень категорий физлиц, имеющих право на соцподдержку в Казахстане, входят:

1) получатели специального государственного пособия;

2) получатели государственных социальных пособий;

3) получатели специальных социальных услуг;

4) инвалиды, получающие пенсионные выплаты;

5) дети-сироты и (или) дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигший восемнадцати лет;

6) малообеспеченные лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;

7) лица, имеющие заболевания, входящие в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

8) лица, имеющие заболевания, входящие в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

9) лица, имеющие заболевания, входящие в список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний;

10) лица, получающие благотворительную помощь от некоммерческих организаций.


Источник: kaztag.kz
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