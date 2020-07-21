Еще 42 млрд тенге требуется для борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане

Глава казахстанского здравоохранения Алексей Цой обратился к правительству, чтобы они выделили дополнительные средства для борьбы с вирусом COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz».
«С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года и увеличения мощности ПЦР-лабораторий, необходимо дополнительное выделение из республиканского бюджета 42 млрд тенге на оплату услуг по ПЦР-тестированию и 170 млн тенге на оплату командировочных 67-ти специалистов ветеринарных лабораторий, привлеченных для проведения исследований», — сказал Цой на заседании правительства.
Вместе с этим он поручил акимам областей, чтобы они выделили автотранспорт и обеспечили оплату услуг по доставке материала для исследований сельских районов.
Напомним, в интервью российскому агентству ТАСС президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что меры, которые предприняли власти Казахстана для борьбы с пандемией коронавируса, обошлись в 13 млрд долларов или 6 трлн тенге.
Также стоит отметить, что министр здравоохранения РК Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, сколько средств было выделено из республиканского бюджета и резерва правительства на борьбу с пандемией в стране.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на правительственном заседании, заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекции будет выделено еще 150 млрд тенге.
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