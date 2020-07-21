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Еще 42 млрд тенге требуется для борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Еще 42 млрд тенге требуется для борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане
Фото: freepik.com
Глава казахстанского здравоохранения Алексей Цой обратился к правительству, чтобы они выделили дополнительные средства для борьбы с вирусом COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz».

«С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года и увеличения мощности ПЦР-лабораторий, необходимо дополнительное выделение из республиканского бюджета 42 млрд тенге на оплату услуг по ПЦР-тестированию и 170 млн тенге на оплату командировочных 67-ти специалистов ветеринарных лабораторий, привлеченных для проведения исследований», — сказал Цой на заседании правительства.

Вместе с этим он поручил акимам областей, чтобы они выделили автотранспорт и обеспечили оплату услуг по доставке материала для исследований сельских районов.

Напомним, в интервью российскому агентству ТАСС президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что меры, которые предприняли власти Казахстана для борьбы с пандемией коронавируса, обошлись в 13 млрд долларов или 6 трлн тенге.

Также стоит отметить, что министр здравоохранения РК Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, сколько средств было выделено из республиканского бюджета и резерва правительства на борьбу с пандемией в стране.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на правительственном заседании, заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекции будет выделено еще 150 млрд тенге.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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aman6586 (Посетители) Сегодня, 09:05
Очередной распил.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 09:04
Опять необъятные суммы в никуда,людей поддержите материально.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 09:01
Лучше раздайте эти деньги населению, толку будет больше.
 
 

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