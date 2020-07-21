Правила по соцвыплате в 42 500 тенге утвердили в Казахстане

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 16 июля 2020 года утверждены Правила осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, передает zakon.kz.



Единовременная социальная выплата на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий осуществляется из Государственного фонда социального страхования. Назначается один раз и устанавливается в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.



Единовременная выплата осуществляется следующим категориям:



- работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, сто процентов акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;

- индивидуальным предпринимателям;

- лицам, занимающимся частной практикой;

- физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

- физическим лицам, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.



Решение об оказании социальной поддержки в связи с потерей дохода, в связи с введением ограничительных мероприятий принимается районными (городскими) штабами по вопросам занятости населения на основании заявлений.



Единовременная выплата не назначается лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе:



- в случае, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий;

- лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, за исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы;

- освобожденным от работы, в связи с введением простоя, в соответствии с трудовым законодательством;

- плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

- физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, за которых отсутствует поступление обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в первом полугодии текущего года;

- получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат;

- лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

- в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.



Как отмечается, потеря дохода устанавливается на основании сведений из информационных систем государственных органов.



Заявление на назначение единовременной выплаты подается работодателями за своих сотрудников.



Список работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и их соответствие требованиям Правил определяется работодателем.

В случае несоблюдения работодателем данных требований работник может обратиться в местный орган по инспекции труда.



Индивидуальные предприниматели и занимающиеся частной практикой, а также работающие по договорах ГПХ, плательщики ЕСП подают заявление на назначение выплаты самостоятельно.



Заявления на назначение единовременной выплаты принимаются до 1 сентября 2020 года.



При необходимости заявитель отзывает заявление на назначение единовременной выплаты путем подачи заявки на отмену ранее поданного заявления.

Достоверность представленной информации и сведений обеспечивается заявителем.



Заявление на назначение единовременной выплаты подается одним из следующих способов:

1) через веб-портал «Электронного правительства»;

2) через портал Enbek.kz;

3) через telegram-bot электронного правительства и aitu-bot портал 42500.enbek.kz;

4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

5) в проактивном формате для лиц, платящих ЕСП. В данном случае заявление на назначение социальной выплаты не требуется. Потенциальному заявителю отправляется СМС сообщение через мобильные средства сотовой связи для получения согласия на назначение единовременной выплаты.



Рабочий орган выносит на рассмотрение на районных (городских) штабов заявления на назначение единовременной выплаты в срок не позднее 1 рабочего дня с даты регистрации указанных заявлений.



Заявления на пересмотр решения принимаются районными (городскими) штабами до 1 декабря 2020 года.



К заявлению на пересмотр решения прилагаются:

- документы, подтверждающие факт потери дохода, в связи с введением ограничительных мероприятий;

- декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, утвержденная уполномоченным органом в сфере государственных доходов, за исключением плательщиков ЕСП.



Для лиц, отправленных в отпуска, прилагаются выписки из акта работодателя о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работнику (работникам).



Рабочий орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления на пересмотр решения осуществляет проверку на полноту представленных документов или сведений.



При несоответствии представленных документов или сведений осуществляет их возврат заявителю, с указанием причины возврата.



Районный (городской) штаб в течение пяти рабочих дней с даты внесения рабочим органом на рассмотрение заявления на пересмотр решения с приложенными документами выносит заключение о наличии (отсутствии) оснований для пересмотра решения об отказе в назначении единовременной выплаты.



Рабочий орган не позднее 3 рабочих дней с даты вынесения заключения размещает представленные заявителем заявление на пересмотр решения, документы или сведения, а также заключение о пересмотре, и информирует заявителя о результатах рассмотрения заявления на пересмотр решения.



Рабочий орган в течение трех рабочих дней предоставляет заявителю копию заключения о пересмотре (по его запросу).



Положительное заключение о пересмотре направляется рабочим органом в отделение Государственной корпорации в течение одного рабочего дня с даты вынесения заключения о пересмотре.



В случае принятия Фондом решения об отказе в назначении единовременной выплаты после вынесения положительного заключения о пересмотре районного (городского) штаба отделение Государственной корпорации в срок не позднее одного рабочего дня информирует заявителя и лица, которому отказано в назначении единовременной выплаты о принятом решении.



Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.