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Ускорить создание электронной валюты предложили в Казахстане

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Ускорить создание электронной валюты предложили в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил ускорить создание электронной нацвалюты в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Хочу акцентировать ваше внимание еще на одном перспективном направлении - создании электронной национальной валюты. Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам полугодия.

Цифровая (электронная) валюта - электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие базы для обмена. Привязка может быть к драгоценным металлам (E-gold, WebMoney Gold - WMG), также встречается плавающий валютный курс (bitcoin и другие криптовалюты). О планах по выпуску своих национальных цифровых валют также сообщали правительства или центробанки Китая, Японии, Эквадора, Нидерландов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • бобер
  • alanalda1
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:04
Однозначно, что это никак не поможет бороться с коррупцией.
Взятки ведь, если припомните, можно давать и борзыми щенками.
На укрепление национальной валюты тоже не повлияет, хоть на бартер переходи.
1 мешок муки = 2 овцы и т.д.
Или вы не те книжки читали или, что вероятнее, просто дурачите народ.
 
 

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