Ускорить создание электронной валюты предложили в Казахстане

Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил ускорить создание электронной нацвалюты в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Хочу акцентировать ваше внимание еще на одном перспективном направлении - создании электронной национальной валюты. Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам полугодия.



Цифровая (электронная) валюта - электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие базы для обмена. Привязка может быть к драгоценным металлам (E-gold, WebMoney Gold - WMG), также встречается плавающий валютный курс (bitcoin и другие криптовалюты). О планах по выпуску своих национальных цифровых валют также сообщали правительства или центробанки Китая, Японии, Эквадора, Нидерландов.