Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев высказался о проблеме коррупции в госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия.
Алик Шпекбаев считает целесообразным кардинально пересмотреть системы планирования и освоения бюджетных средств.
"Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля", - добавил он.
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