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Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев

Просмотров:890 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев высказался о проблеме коррупции в госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия.

Алик Шпекбаев считает целесообразным кардинально пересмотреть системы планирования и освоения бюджетных средств.

"Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 13:00
Пока не будут расстреливать за коррупцию,она как была так и останется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mer
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 12:38
Зачем сообщать то, что всем известно. Лучше бы перечислил на кого завели уголовные дела или кого на сколько посадили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mer
  • Сергей Владимиров
  • OlegVak
  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:28
Типа отмазал? Тесть если сажать то не поможет???? Сажать по полной, с конфискацией всего имущества всей семьи! Только так может что то изменится. А так придумают новые схемы.
Кстати, что с чиновником которого задержали в аэропорту с 400000евро?
 
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  • Guz
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 12:11
Работать он не хочет,сваливает на общественный контроль,открытость. Сначала надо вас самих пропылесосить,по самое не хочу,а уж потом браться за окружение.
 
 

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