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Мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Украине

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Украине
Фото:instagram.com/tiho.ua
Вооруженный мужчина захватил в Луцке (город на западе Украины) автобус с двумя десятками заложников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Информации о пострадавших в данный момент нет.

***

Украинец, захвативший пассажирский автобус в центре Луцка, выдвинул требования к властям страны, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мужчина хочет, чтобы первые лица Украины сказали на камеру, что они «террористы в законе». В частности, речь идет о министре внутренних дел Арсене Авакове и бывшем главе государства Петре Порошенко.

Отдельное требование мужчина выдвинул президенту Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Отмечается, что это документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми.

Ранее 21 июля в центре Луцка неизвестный взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. Мужчина именует себя Максим Плохой и заявляет, что он автор книги «Философия преступника».



Источник: Tengrinews.kz
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