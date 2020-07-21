Будут ли казахстанцев наказывать за ложную подачу заявки на выплату 42 500

НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. В Казахстане будут пресекать попытки граждан на ложное получение государственной выплаты на период карантина в 42 500 тенге. Об этом на брифинге в акимате Нур-Султана рассказал государственный инспектор труда, руководитель отдела контроля трудовых отношений столичного управления контроля и качества городской среды Ерлан Бердалин.
По словам Бердалина, в городе для решения всех вопросов, связанных с начислением соцвыплаты, был создан оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники госорганов.
"Безусловно, незаконные социальные выплаты сотрудники штаба будут стараться пресекать и не допускать. Если такие моменты будут все-таки иметь место, то отдельно по каждому случаю штабом будет вынесено соответствующее решение по результатам рассмотрения данного вопроса", - отметил Бердалин.
Также во время пресс-конференции в столичном акимате глава департамента использования активов АО "Государственный фонд социального страхования" Айжан Касенова пояснила, почему некоторым индивидуальным предпринимателям приходит отказ на соцвыплату в 42 500 тенге.
Представители ИП могут подать заявку на получение госвыплаты с 17 июля в случае, если из-за карантина они потеряли доходы.
"Данные подтягиваются из информационных систем госорганов, которые зарегистрированы в налоговых органах, органах государственных доходов. Система берет сведения из комитета государственных доходов. В период введения ограничительных мероприятий многие индивидуальные предприниматели должны были и сдали уже свои кассовые аппараты. Если они своевременно это не сделали, здесь уже, если приходит отказ, то надо исходить из тех данных, которые вначале были на момент ввода 5 июля", - пояснила Айжан Касенова.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz