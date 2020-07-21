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Будут ли казахстанцев наказывать за ложную подачу заявки на выплату 42 500

Просмотров:539 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Будут ли казахстанцев наказывать за ложную подачу заявки на выплату 42 500
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. В Казахстане будут пресекать попытки граждан на ложное получение государственной выплаты на период карантина в 42 500 тенге. Об этом на брифинге в акимате Нур-Султана рассказал государственный инспектор труда, руководитель отдела контроля трудовых отношений столичного управления контроля и качества городской среды Ерлан Бердалин.

По словам Бердалина, в городе для решения всех вопросов, связанных с начислением соцвыплаты, был создан оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники госорганов.

"Безусловно, незаконные социальные выплаты сотрудники штаба будут стараться пресекать и не допускать. Если такие моменты будут все-таки иметь место, то отдельно по каждому случаю штабом будет вынесено соответствующее решение по результатам рассмотрения данного вопроса", - отметил Бердалин.

Также во время пресс-конференции в столичном акимате глава департамента использования активов АО "Государственный фонд социального страхования" Айжан Касенова пояснила, почему некоторым индивидуальным предпринимателям приходит отказ на соцвыплату в 42 500 тенге.

Представители ИП могут подать заявку на получение госвыплаты с 17 июля в случае, если из-за карантина они потеряли доходы.

"Данные подтягиваются из информационных систем госорганов, которые зарегистрированы в налоговых органах, органах государственных доходов. Система берет сведения из комитета государственных доходов. В период введения ограничительных мероприятий многие индивидуальные предприниматели должны были и сдали уже свои кассовые аппараты. Если они своевременно это не сделали, здесь уже, если приходит отказ, то надо исходить из тех данных, которые вначале были на момент ввода 5 июля", - пояснила Айжан Касенова.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Multiverse
 dom555 (Посетители) Сегодня, 15:43
Вы сначала накажите Акимат за то что украли 15000 у инвалидов
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • Multiverse
 montgomery (Посетители) Сегодня, 15:30
Данные "подтягиваются"? Вы серьезно, Айжан?
Что за блатная феня?
Полная деградация госорганов!
 
 

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