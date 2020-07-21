Будут ли казахстанцев наказывать за ложную подачу заявки на выплату 42 500

НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. В Казахстане будут пресекать попытки граждан на ложное получение государственной выплаты на период карантина в 42 500 тенге. Об этом на брифинге в акимате Нур-Султана рассказал государственный инспектор труда, руководитель отдела контроля трудовых отношений столичного управления контроля и качества городской среды Ерлан Бердалин.



По словам Бердалина, в городе для решения всех вопросов, связанных с начислением соцвыплаты, был создан оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники госорганов.



"Безусловно, незаконные социальные выплаты сотрудники штаба будут стараться пресекать и не допускать. Если такие моменты будут все-таки иметь место, то отдельно по каждому случаю штабом будет вынесено соответствующее решение по результатам рассмотрения данного вопроса", - отметил Бердалин.



Также во время пресс-конференции в столичном акимате глава департамента использования активов АО "Государственный фонд социального страхования" Айжан Касенова пояснила, почему некоторым индивидуальным предпринимателям приходит отказ на соцвыплату в 42 500 тенге.



Представители ИП могут подать заявку на получение госвыплаты с 17 июля в случае, если из-за карантина они потеряли доходы.



"Данные подтягиваются из информационных систем госорганов, которые зарегистрированы в налоговых органах, органах государственных доходов. Система берет сведения из комитета государственных доходов. В период введения ограничительных мероприятий многие индивидуальные предприниматели должны были и сдали уже свои кассовые аппараты. Если они своевременно это не сделали, здесь уже, если приходит отказ, то надо исходить из тех данных, которые вначале были на момент ввода 5 июля", - пояснила Айжан Касенова.