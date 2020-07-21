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В Казахстане пять лекарств включат в лечение КВИ на дому

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 14:44
В Казахстане пять лекарств включат в лечение КВИ на дому
Фото из открытых источников
Прорабатывается вопрос по включению 5 ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашних и амбулаторных условиях.

Минздрав включит пять ключевых фармацевтических препарата в медицинские протокола для лечения пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний и амбулаторных условиях. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мы прорабатываем вопрос по включению 5 ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний условиях и амбулаторно для того, чтобы идти на опережение, чтобы люди не искали эти препараты на рынке. Необходимые процедуры сейчас проводятся, включаются протоколы лечения, мы уже прорабатываем вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы, - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что ведомство приложило все усилия для налаживания поставок медикаментов в розничные сети.

Для розницы мы организовали 6 авиарейсов в Россию и Индию, и больше 4 млн упаковок доставлено в РК. Параллельно каждый регион самостоятельно занимается этим вопросом, дополнительно борты ставятся для того, чтобы увеличить доступность препаратов. Местами мы все еще видим определенный дефицит, но в целом ситуация стабилизировалась. Эти препараты поступают. Этот процесс должен наладится и наши компании, думаю, что будут своевременно поставлять на рынок необходимые лекарства, - сообщил министр.


Источник: zakon.kz
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