Парацетамол и ибупрофен могут начать выдавать бесплатно в Казахстане

В Казахстане планируют включить ибупрофен и парацетамол в протокол лечения коронавируса и пневмонии на дому и выдавать лекарства бесплатно. Об этом на брифинге СЦК сообщила вице-министр Ажар Гиният, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Рассматривается включение на амбулаторно-лекарственное обеспечение жаропонижающих препаратов парацетамол, ибупрофен и антикоагулянтов - ривароксабан, апиксабан и дабигатран", - перечислила Гиният.



Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что эти препараты будут для пациентов бесплатны.



"Они будут возмещаться за счет средств Фонда медицинского страхования. Будут выдаваться гражданам при обращении в поликлиники и наличии соответствующего диагноза", - пояснил он.



Напомним, 5 лекарств включат в лечение коронавируса на дому в Казахстане. Это делается для того, чтобы граждане принимали препараты под присмотром врача.