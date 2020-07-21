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Парацетамол и ибупрофен могут начать выдавать бесплатно в Казахстане

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Парацетамол и ибупрофен могут начать выдавать бесплатно в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане планируют включить ибупрофен и парацетамол в протокол лечения коронавируса и пневмонии на дому и выдавать лекарства бесплатно. Об этом на брифинге СЦК сообщила вице-министр Ажар Гиният, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Рассматривается включение на амбулаторно-лекарственное обеспечение жаропонижающих препаратов парацетамол, ибупрофен и антикоагулянтов - ривароксабан, апиксабан и дабигатран", - перечислила Гиният.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что эти препараты будут для пациентов бесплатны.

"Они будут возмещаться за счет средств Фонда медицинского страхования. Будут выдаваться гражданам при обращении в поликлиники и наличии соответствующего диагноза", - пояснил он.

Напомним, 5 лекарств включат в лечение коронавируса на дому в Казахстане. Это делается для того, чтобы граждане принимали препараты под присмотром врача.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • leo529
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  • Галина63
  • MAXISS
 dom555 (Посетители) Сегодня, 15:46
Дадут ! Догонят и еще дадут! rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
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  • zhanino
  • MAXISS
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:35
Как обычно врачи будут говорить что лекарств нет и отправлять в аптеки.
 
 

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