Об ослаблении карантина высказался глава Минздрава

Минздрав готовит план послабления карантинных мер в Казахстане. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"У нас стабильно уровень держится 1600-1700. На сегодня 1600, неплохие показатели. Пока прогнозировать сложно. Мы надеемся, что данная ситуация стабилизируется. В принципе, мы видим, что наши прогнозы были пессимистичные (в сентябре, по данным Минздрава, ожидалось до 2,5 тысячи заражений в день. - Прим.автора), динамика идет. Для нас важный момент, что будет дальше. Сейчас мы готовим план, что мы будем дальше делать - как мы будем ослаблять карантинные меры, что мы будем делать, чтобы сдерживать эту ситуацию. Карантин временный, потом начинается обычная жизнь, мы должны знать, куда будет двигаться государство", - рассказал он.
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