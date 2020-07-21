Министр здравоохранения обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Когда снимут наши ограничительные меры, в нашем сознании должно оставаться, что коронавирусная инфекция никуда не делась, она находится рядом с нами. Мы должны к ней привыкнуть, мы должны уметь справляться, жить. Жизнь продолжается. Каждый человек адаптируется к условиям погоды. Если есть дождь, мы берем зонт и закрываемся от дождя, если похолодало, смена сезонов, мы надеваем теплую одежду, даже не задумываясь, это автоматически у нас происходит", - сказал министр на онлайн-брифинге СЦК.
Цой добавил, что все мероприятия должны проводиться дистанционно.
"Если есть инфекция, если есть какой-то эпидемиологический сезон, либо другая инфекция, которая также передается воздушно-капельным путем, это должно быть нормой - надеть маску, находиться среди друзей, защищая своих близких, соблюдая дистанцию, обезопасить наших друзей, коллег, всех, кто с нами. Если это мероприятия, то люди должны быть разобщены и дистанцированы. Это должно быть нашей обычной жизнью, пока мы не минуем такой резкой пик данной инфекции", - пояснил глава Минздрава.
"Я хотел обратиться к каждому гражданину нашей страны, чтобы мы могли солидарно помогать системе здравоохранения. Это будет наибольшая помощь государству и нам самим, нашим детям, нашим близким. Именно соблюдение личной гигиены, сохранение дистанции, обработка рук, ведение здорового образа жизни, общий подъем иммунитета, спорт.
Если мы будем поддерживать наш организм в таком тонусе, будем проводить ограничительные мероприятия, то, думаю, мы справимся с этой инфекцией и благополучно перенесем этот период", - призвал Алексей Цой.
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