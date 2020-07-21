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Министр здравоохранения обратился к казахстанцам

Просмотров:23030 Опубликовано: Вчера, 17:28
Министр здравоохранения обратился к казахстанцам
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Когда снимут наши ограничительные меры, в нашем сознании должно оставаться, что коронавирусная инфекция никуда не делась, она находится рядом с нами. Мы должны к ней привыкнуть, мы должны уметь справляться, жить. Жизнь продолжается. Каждый человек адаптируется к условиям погоды. Если есть дождь, мы берем зонт и закрываемся от дождя, если похолодало, смена сезонов, мы надеваем теплую одежду, даже не задумываясь, это автоматически у нас происходит", - сказал министр на онлайн-брифинге СЦК.

Цой добавил, что все мероприятия должны проводиться дистанционно.

"Если есть инфекция, если есть какой-то эпидемиологический сезон, либо другая инфекция, которая также передается воздушно-капельным путем, это должно быть нормой - надеть маску, находиться среди друзей, защищая своих близких, соблюдая дистанцию, обезопасить наших друзей, коллег, всех, кто с нами. Если это мероприятия, то люди должны быть разобщены и дистанцированы. Это должно быть нашей обычной жизнью, пока мы не минуем такой резкой пик данной инфекции", - пояснил глава Минздрава.

"Я хотел обратиться к каждому гражданину нашей страны, чтобы мы могли солидарно помогать системе здравоохранения. Это будет наибольшая помощь государству и нам самим, нашим детям, нашим близким. Именно соблюдение личной гигиены, сохранение дистанции, обработка рук, ведение здорового образа жизни, общий подъем иммунитета, спорт.

Если мы будем поддерживать наш организм в таком тонусе, будем проводить ограничительные мероприятия, то, думаю, мы справимся с этой инфекцией и благополучно перенесем этот период", - призвал Алексей Цой.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Neo_85
 Guz (Посетители) Вчера, 19:35
"Когда снимут наши ограничительные меры, в нашем сознании должно оставаться, что коронавирусная инфекция никуда не делась, она находится рядом с нами.


Ну и о чём я тут говорил?
Говорил я о том,что соблюдая правила(совейского общежития)можно выжить без мер драконовским тем паче правительство недееспособно,государство платить не в состоянии.дайте нам переболеть,снабдите лекарствами в аптеках и витаминами,конечно кто то к сожалению умрёт это вероятно,люди умирают к несчастью и те которые могли бы жить могут не справится с вирусом,но жизнь продолжается и я хвалю министра,хватило мужества и совести сказать то,что я разжевал.

Призываю народ к смирению и уму,не шляйтесь по тоям и садака,всевышний простит вас и вы останетесь живы,не собирайтесь в толпы это опасно. Придёт время нагуляетесь и нагорюетесь. Я сам друзей не хоронил,по телефону соболезновал,жизнь одна и риск должен быть оправданным.
 
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  • Coffee
  • Галина63
 Empro (Посетители) Вчера, 18:59
Seawolf,
Поддерживаю. Физ зарядка и здоровое питание, залог сильного иммунитета.
 
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  • Абвгд
  • Empro
  • leo529
  • Coffee
  • Галина63
 Seawolf (Посетители) Вчера, 17:55
Цитата: OpOp
о каком подъеме иммунитета может идти речь с такими мерами?

Есть больше фруктов,вставать рано утром и прогуляться по берегу нашего прекрасного моря,полчаса позаниматься на спортплощадке,ложиться на час-полтора пораньше и выспаться... Это так сложно для вас?? Или опять акимат и депутаты должны что-то сделать для вас??? В конце концов это ВАШЕ здоровье,и никому кроме вас это не нужно...
 
-1
  • watlow
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  • Empro
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 Multiverse (Посетители) Вчера, 17:41
Отбитых десидентов до сих пор много, маски которые не носят и стариков даже таких видел...
 
-3
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  • Юрий Спассков
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  • Empro
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 17:36
Лучше переболеют более лёгкой формой чем сильной пневмонией. В США проводят короновирусные вечеринки чтобы переболеть лёгкой а не сложной ковид. Вот и думай.
 
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 OpOp (Посетители) Вчера, 17:34
о каком подъеме иммунитета может идти речь с такими мерами?
 
 

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