Когда в Казахстане появится вакцина от COVID-19, ответил Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что специалисты ведомства изучают вакцины различных стран. А именно внимательно следят за клиническими испытаниями своих коллег. В числе приоритетных клиентов вакцину от коронавируса Казахстан может получить от соседней России, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом на брифинге в СЦК главный врач страны рассказал, отвечая на вопросы журналистов.



«Даты поставки будут зависеть от того, когда появится официальное подтверждение, что вакцина прошла все этапы клинических испытаний и допущена к массовому применению. Предварительно с нашими российскими коллегами мы разговаривали, чтобы в Казахстан в приоритетном порядке данная вакцина была поставлена. Предварительные договорённости у нас есть и с другими производителями вакцин, которые также их испытывают. Например, китайская вакцина совместно с Арабскими Эмиратами сейчас проводят клинические испытания», — cообщил министр.



Он также пояснил, что на максимальном уровне клинических исследований и уже близки к завершению в ряде других стран. Со всеми налажена связь. Когда их результаты будут известны мировой общественности, будет принято решение, какую вакцину выбрать в первую очередь.



Напомним, около 10 дней назад в России заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса.



К слову, отечественную вакцину от коронавируса будут производить в Жамбылской области. Разработку сотрудников НИИ региона уже зарегистрировали в ВОЗ.



В середине июня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что кандидатская инактивированная вакцина успешно проходит доклинические испытания.