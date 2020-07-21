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Линейки 1 сентября не будет - Аймагаметов

Просмотров:854 Опубликовано: Вчера, 20:57
Линейки 1 сентября не будет - Аймагаметов
Фото © Турар Казангапов
Традиционную линейку 1 сентября в честь начала учебного года проводить не будут, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Традиционных линеек, мы полагаем, что не будет. Вы сами видите эпидемиологическую ситуацию. Тем более, это было бы совсем нелогичным: говорить о том, что у нас дети будут обучаться в дистанционном формате, и тут же всех детей вывести на традиционный День знаний, на линейку. Поэтому мы говорим о том, что до нового года мы рекомендуем школам массовых мероприятий не проводить", - сказал Аймагамбетов в прямом эфире Instagram Tengrinews.kz.

По его словам, даже если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу намного улучшится, именно на период учебного года приходится сезон заболеваемости ОРВИ.

"В целом, нам необходимо будет постепенно переходить к традиционному режиму", - резюмировал министр.


Источник: Tengrinews.kz
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