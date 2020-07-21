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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава ВОЗ: Карантин не сможет остановить коронавирус

Просмотров:1041 Опубликовано: Вчера, 22:40
Глава ВОЗ: Карантин не сможет остановить коронавирус
Фото из открытых источников
Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где находится вирус, - Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантинные меры не способны остановить распространение коронавируса, они помогают только замедлить передачу инфекции, сообщает zakon.kz.

Как пишет РБК-Украина, по его словам, одними из основных инструментов борьбы с распространением COVID-19 являются отслеживание, выявление и изоляция контактов, что особенно важно в условиях, когда страны постепенно открывают свои границы.

Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где находится вирус, – подчеркнул глава ВОЗ.

Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.

Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе, - резюмировал глава ВОЗ.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 00:17
Как то трудно поддаётся.
Один человек весь мир заразил. Что-то не клеится

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • mer
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 00:01
Цитата: Neo_85
Когда вся эта лабуда закончится. Хочу спокойно ходить без масок, антисептиками не пшикаться и не чего не опасаться.

Переболейте и ходите спокойно
 
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  • mer
  • htc
 leo529 (Посетители) Вчера, 23:59
Цитата: Aleksa-N
Сама переболела не пойми чем

Очень даже понятно чем :).. тем же, чем и полгорода переболело. Слишком удивительное было бы совпадение, если бы параллельно с COVID куча народу массово переболела еще чем-то другим.
Цитата: Aleksa-N
потеряла обоняние и вкус, без температуры

Аналогично. Зато в магазин не пускают с температурой, и пофиг что у многих больных она в норме. Кстати, еще один из симптомов - повышенное давление, которое ничем не сбивается, но опять же, не у всех.
Цитата: Aleksa-N
направление никто не дает на тест. Нам чтобы 6 членам семью пройти самим тест, сколько надо выложить.

Зачем их вообще сдавать? Тем более если уже переболели. А если всё-таки любопытно, сдайте тест на антитела, он стоит в 4 раза дешевле чем тест на вирус. Достаточно сдать одному человеку, про остальных станет понятно автоматически
 
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  • Neo_85
  • mer
  • zhanino
  • DAD
 Dikaj (Посетители) Вчера, 23:48
Отслеживайте или не отслеживайте , пока все не переболеют вирус не остановить! В чем сложность ? подготовьте медицину , специалистов , препараты , койки и аппаратуру для больных . Пугает отношение нашего государства к людям . В сложившейся ситуации хочется задать вопрос правительству .. Мы вообще люди или мусор?
 
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  • mer
  • DAD
 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:43
mer, Точно сказано клоуны. Они сами принижают статистику. Сама переболела не понятно чем, потеряла обоняние и вкус, без температуры, знаю кучу друзей и знакомых у кого были такие же симптомы в большинстве своем с температурой еще. Родственники переболели с температурами, выписал врач антибиотики , а направление никто не дает на тест. Мое обоняние еще не вернулась, у членов семью температура держится более 2 недель маленькая. Нам чтобы 7 членам семью пройти самим тест, сколько надо выложить. Плюс лекарства мы покупали почти по самым высоким ценам. Хорошо хоть нашли почти все, пролечились. А если у меня был ковид и стоя в очереди в аптеку, в поисках лекарств, я кого-то заразила. Надеюсь у нас простой, обычный вирус был. Контакты конечно мы все ограничили на этот период.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:42
Когда вся эта лабуда закончится. Хочу спокойно ходить без масок, антисептиками не пшикаться и не чего не опасаться.
 
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  • Василий Кравчук
  • Dikaj
  • arelav_74
  • DAD
 mer (Посетители) Вчера, 23:09
Клоуны,как ты узнаешь где этот вирус,если есть бессимптомные носители,отслеживать они будут))).
 
 

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