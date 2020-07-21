Глава ВОЗ: Карантин не сможет остановить коронавирус

Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где находится вирус, - Тедрос Аданом Гебреисус.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантинные меры не способны остановить распространение коронавируса, они помогают только замедлить передачу инфекции, сообщает zakon.kz.



Как пишет РБК-Украина, по его словам, одними из основных инструментов борьбы с распространением COVID-19 являются отслеживание, выявление и изоляция контактов, что особенно важно в условиях, когда страны постепенно открывают свои границы.



Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где находится вирус, – подчеркнул глава ВОЗ.



Также он отметил важную роль мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом глава организации подчеркнул, что ничто не заменит обученных работников, которые "ходят от двери к двери" в поисках зараженных и контактных лиц, чтобы разорвать цепи передачи вируса.



Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе, - резюмировал глава ВОЗ.