Массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться в середине 2021 года – ВОЗ

Алматы. 22 июля. КазТАГ - Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по программам Сумия Сваминатан считает, что массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться в середине 2021 года, Deutsche Welle (DW).
«После того, как массовое производство вакцины будет завершено, в середине 2021 года можно будет приступать к широкой вакцинации», - считает Сваминатан.
По ее словам, «сейчас уже 20 вакцин-кандидатов находятся на этапе клинических испытаний».
«Поэтому мы очень надеемся, что несколько из них окажутся действенными», - заявила она.
Сваминатан добавила, что первые результаты клинических испытаний могут быть доступны уже в начале 2021 года.
Ранее сообщалось, что 15 млн превысило число заразившихся коронавирусом в мире. Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в мире выявлено 15 094 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 619 520 умерших и 9 110 972 выздоровевших.
По данным на 21 июля, в Казахстане зарегистрированы 75 153 зараженных коронавирусом (37 596 симптомных, 37 557 бессимптомных), 46 790 выздоровевших, 585 летальных случаев.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.