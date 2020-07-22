Королевство кривых зеркал

Искажение статистики по заболевшим и умершим от COVID-19, куда не вносили тех, кто болел и умирал от пневмонии, являлось отражением давней порочной практики, когда в течение десятилетий на государственном уровне так же активно искажали любую статистику, уверен политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.



Привычка - вторая натура



Но в случае с коронавирусом все эти искажения вышли боком, породив фейковую информацию о новой разновидности «загадочной» и смертельной пневмонии в Казахстане. Это даже вызвало тревогу ВОЗ, которая позже опровергла эту информацию, зато посадила в лужу казахстанские власти, заставив их признать необходимость объединения статистики по коронавирусу и пневмонии. Хотя даже несмотря на это властям будет довольно тяжело вернуть доверие казахстанцев к новой статистике, так как в течение многих лет любые цифры в устах чиновников не имели ничего общего с реальностью. Ведь попытка не ухудшить свои мировые рейтинги по заболевшим и умершим от коронавируса за счет искажения статистики напоминала такие же многочисленные и многолетние попытки заниматься цифровой эквилибристикой, чтобы пускать пыль в глаза.



Далеко за примерами ходить не надо. Можно вспомнить, что в течение долгого времени чиновники усердно прятали безработицу за термином «самозанятые», которых в стране насчитывалось около 2,7 млн человек. Без официально зарегистрированных безработных статистика по уровню безработицы выглядела такой же «причесанной», как и прежняя статистика по количеству зараженных COVID-19.



Или другой пример: несколько лет назад вдруг возник шум по поводу того, что статистика тогда еще существовавшего Министерства здравоохранения и социального развития сильно отличается от данных международных организаций, в частности, по материнской смертности и некоторым заболеваниям. И причинами такого расхождения были названы не только несовершенство методики расчетов в министерстве, но также желание приукрасить реальную ситуацию.



Глухой, немой, слепой



Но наша власть и представить не могла, что главным ее «оппозиционером» выступит COVID-19, который масштабно и напоказ вывернул наизнанку все пороки действующей системы госуправления на всех уровнях и породил рост новых протестных настроений в обществе даже у тех, кто до этого был лоялен к власти и жил по принципу «лишь бы не было войны».



Хуже всего для власти то, что в страну этот «оппозиционер» пришел всерьез и надолго, ведя массированный артобстрел не только по системе здравоохранения, но и по всей экономике. И если президенту опять будут подсовывать ложную статистику по «успешному» выходу из этого кризиса, следует помнить, что эта старая садомазохистская привычка все время обманывать себя и других, чтобы казаться, а не быть, работала только в «мирное время» и загнала нас в застой. Но когда начинается форс-мажор, гуманитарная и медицинская катастрофа, дефицит честности так же опасен, как и дефицит медикаментов.



Всё это говорит о том, что даже после эпидемии коронавируса реальная, а не мифическая статистика в Казахстане должна помогать нам решать проблемы во всех сферах, а не скрывать или преуменьшать эти проблемы, которые рано или поздно заявят о себе во весь голос.



А ведь еще несколько лет назад региональный советник и главный статистик Европейской экономической комиссии ООН Стивен Вейл уже выступал с рекомендацией отделить Комитет по статистике от Министерства национальной экономики РК, куда тот вошел в 2014 после реорганизации Агентства РК по статистике. По заявлению Вейла, согласно основополагающим принципам официальной статистики ООН, национальное статистическое агентство должно быть независимым органом. Идея вполне здравая – независимость такого рода оставляет меньше соблазна притягивать те или иные цифры за уши или же, наоборот, искусственно преуменьшать нелицеприятные показатели. Еще хуже, когда государственные структуры зачастую работают вслепую, так как оперируют разными статистическими данными.



Интересно, что еще в 2009 году мажилис принял в работу законопроект, запрещающий акиматам вмешиваться в процесс формирования статистических данных, на основе которых и работают все центральные министерства. Но воз и ныне там. На всех уровнях отбора информации, поступающей снизу, до сих пор происходит ее искажение, виртуализация в сторону позитивизации событий, процессов и результатов. В свою очередь, в обратном направлении идет информация, которая не всегда адекватно отражает существующее положение вещей. В результате глухой общается с немым, а вести этих двоих вперед собирается слепой. Система госуправления за 30 лет научилась производить дорогостоящие мыльные пузыри, когда больше ценились те, кто красиво эти пузыри надувал, во всех сферах – от медицины и образования до экономики. И лишь форс-мажор показал, что старые пузыри полопались, а новые надувать уже сложнее.