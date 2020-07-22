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Неожиданный продукт для долголетия открыли специалисты

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Неожиданный продукт для долголетия открыли специалисты
Фото:elements.envato.com
Неожиданное свойство гречки открыли специалисты: по их выводам, диета на основе этого продукта может продлить жизнь, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В этом уверены исследователи Сибирского федерального университета (СФУ).

По их словам, употребление гречки существенно повышает уровень "белка долголетия" SIRT1 и оказывает целый ряд других позитивных эффектов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cereal Science.

Сиртуины - обширное семейство белков, участвующих в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Входящий в это семейство белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень SIRT1 замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма.

Как объяснили ученые, чем меньше калорий мы потребляем, тем больше "белка долголетия" вырабатывает организм. Голодание запускает процессы репарации - "ремонта" клеток, увеличивающего срок их жизни. Однако специалисты СФУ уверены, что время от времени недоедать во имя здоровья - неправильно.

Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано. Продуктом, который поможет вырабатывать нужный объем SIRT1, является гречневая крупа или мука, широко представленная не только в российской кухне, но и в кухнях Китая, Японии, Кореи и Индии.

Ученые СФУ говорят, что гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм человека использует для производства собственных белков. Кроме того, растение содержит много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем, а также значительное количество клетчатки, отвечающей за чувство сытости.

"Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение - настоящий суперфуд. Есть исследования, доказывающие эффективность винограда для продления жизни клеток. Но, во-первых, в отличие от гречихи, он малодоступен во многих регионах мира, и, во-вторых, он совсем не отличается диетическими свойствами. При этом сложно представить, сколько винограда придется съесть, чтобы запустить механизмы клеточного восстановления", - отметила инициатор исследования, доцент СФУ Шубхра Панде.

Ученые СФУ отметили, что, в отличие от голодания, употребление гречки даже в больших количествах не вызовет чрезмерную выработку SIRT1, а значит, не приведет к опасному для организма побочному эффекту такого "перепроизводства" - окислительному стрессу.


Источник: Tengrinews.kz
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