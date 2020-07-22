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Снятие пенсионных денег из-за коронавируса: в ЕНПФ не поддержали предложение

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Снятие пенсионных денег из-за коронавируса: в ЕНПФ не поддержали предложение
Фото:elements.envato.com
Общественный совет Единого накопительного пенсионного фонда не поддержал предложение своего председателя о досрочном использовании пенсионных накоплений казахстанцами, передает Tengrinews.kz.

"Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля 2020 года, данное предложение не обсуждалось", - говорится в сообщении.

В общественном совете отмечают, что во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств.

"При этом важно, что вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности.

Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок, с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчетов, общественным советом при ЕНПФ в ходе онлайн-обсуждения озвученная им в социальных сетях позиция не была поддержана", - заявили в общественном совете.

Напомним, председатель общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 13:39
Уже год тарахтят. Сразу сказали бы да или нет. Людям голову морочат. Президента вообще проигнорили он когда об сказал ещё до конца 2019 внести предложения. Народные слуги ни черта не внесли для рассмотрения. После пандемии Президент дал срок до 1 июля решить вопрос. Тоже тишина. Там вообще не хотят ничего делать.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:39
Так и знал. Говорил вам что эти деньги не ваши.
 
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  • arelav_74
  • бобер
 leo529 (Посетители) Сегодня, 13:29
Ну кто бы сомневался :)
 
 

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