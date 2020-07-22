Снятие пенсионных денег из-за коронавируса: в ЕНПФ не поддержали предложение

Общественный совет Единого накопительного пенсионного фонда не поддержал предложение своего председателя о досрочном использовании пенсионных накоплений казахстанцами, передает Tengrinews.kz.
"Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля 2020 года, данное предложение не обсуждалось", - говорится в сообщении.
В общественном совете отмечают, что во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств.
"При этом важно, что вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности.
Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок, с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчетов, общественным советом при ЕНПФ в ходе онлайн-обсуждения озвученная им в социальных сетях позиция не была поддержана", - заявили в общественном совете.
Напомним, председатель общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией.
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