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О странном влиянии коронавируса на внешность рассказали пациенты

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 14:48
О странном влиянии коронавируса на внешность рассказали пациенты
Фото из открытых источников
Пациенты, переболевшие коронавирусом, обнаружили, что заболевание повлекло за собой резкое выпадение волос, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что люди в соцсетях и на приеме у специалистов все чаще жалуются на облысение после выздоровления.

"Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше", - рассказывает Грейс Дадли, заметившая проблему примерно через месяц после выписки из больницы.

Активистка Луиза Барнс, основательница группы поддержки для пациентов, перенесших COVID-19, отметила, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

По мнению медиков, данное явление может быть связано с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции - повышением температуры.

"Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста", - отметил доктор Арагон Джузеппе.

По словам трихолога Евы Праудман, у пациентов наблюдается так называемый телогенный отток, когда большое количество волос, находясь в фазе покоя, истончается или выпадает. Специалисты при этом подчеркивают, что такая проблема носит временный характер.


Источник: Tengrinews.kz
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