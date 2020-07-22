Штрафы за нанесение вреда природе увеличат в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Мирзагалиев Магзум сообщил об ужесточении наказания за нанесение вреда природе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"К сожалению, мы стали свидетелями варварского отношения к природе. Это всем известный факт избиения тюленя в Актау, это горы мусора в Боровом, факты разрушений в отремонтированном Ботаническом саду в Алматы, это когда срывают краснокнижные лотосы в Первомайских садах в Алматы и радостно сообщают об этом на своих Instagram-страницах, это мусор, костры. А также вывоз и продажа соли из уникального розового озера Кобейтуз. И это только малая часть грубого и жестокого отношения к нашей природе", - сказал министр на онлайн-брифинге СЦК.



Мирзагалиев добавил, что бороться с подобным отношением к природе Казахстана планируют развитием экологического образования и увеличением штрафов.



"Бороться надо двумя методами. Первый - это экологическое образование. Мы должны менять экологическое мышление населения, показывать детям на своем примере бережное отношение к природе, к примеру - тот же мусор забирать с тобой, не сжигать его, учить детей ухаживать за растениями и животными, участвовать в природоохранной деятельности, сажать деревья, защищать братьев наших меньших. Все начинается с детства. Поэтому Глава государства дал поручение Министерствам образования, экологии и информации ввести новый предмет в школах по экологическому образованию детей.



Второе - это штрафные санкции. В эти дни мы видим наплыв туристов на наших природных объектах, но после себя они оставляют горы мусора. Много на эту тему различным мнений. Некоторые призывают устанавливать везде мусорные баки. Но как показывает практика, чем больше мы их устанавливаем, тем больше граждане будут оставлять мусор", - пояснил министр.



По его словам, Министерство экологии проведет рейды по национальным паркам и зонам отдыха совместно с МВД.



"Мы должны задаться вопросом, хотим ли мы видеть природные богатства, заполненные мусорными баками. В этой связи мы вынуждены бороться с этим. С этой субботы мы выйдем на рейды по национальным паркам, зонам отдыха, для мониторинга ситуации и принятия мер сразу. Мы будем вынуждены штрафовать", - добавил Мирзагалиев.



"Сегодня я разговаривал с Президентом, он дал поручение ужесточить ответственность за нарушения и причинение вреда природе и пересмотреть штрафы в сторону увеличения", - заключил министр.