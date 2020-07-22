Французского водителя автобуса убили за просьбу надеть маску

Четверо пассажиров избили водителя автобуса в Байонне на юго-западе Франции после того, как он попросил их надеть обязательные защитные маски, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Time. От полученных травм водитель скончался.
Водитель автобуса Филипп Монгийо попросил пассажиров надеть маски и показать билеты. Нарушители избили водителя. Как говорят очевидцы, сцена избиения "отличалась невиданной жестокостью". Затем преступники сбежали с места происшествия и укрылись в квартире одного из нападавших. Полиция задержала всех.
Как оказалось, двое из них - молодые люди в возрасте 22 и 23 лет, которые имели криминальное прошлое. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Еще двоим предъявлено обвинение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Теперь виновники ожидают решения суда.
Президент Франции Эммануэль Макрон направил министра внутренних дел для встречи с вдовой погибшего водителя автобуса.
"Такое не должно повториться. То, что мы сегодня переживаем, не должно быть испытано другими семьями. Нас поддерживают очень многие. Но все равно - такое не должно повториться", - сказала вдова водителя министрам.
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