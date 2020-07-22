Коронавирус адаптируется к человеку - эпидемиолог

Коронавирус адаптируется к человеку, поэтому его способность вызывать заболевание снижается. Однако сезонный подъем заболеваемости все же прогнозируется. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Бриков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность (степень способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель. - Прим.). Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим - одна-две инфекционные болезни", - сказал Брико на пресс-конференции.
По его словам, сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, по всей видимости, будет в ноябре-декабре, но выраженность сезонного подъема не будет очень высокой.
Ранее экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман также заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может прийтись на ноябрь-декабрь.
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