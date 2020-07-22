Сколько человек умерло в Казахстане за 5 месяцев

Комитет по статике Министерства национальной экономики представило статистику по числу умерших в Казахстане граждан за январь-март 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает Tengrinews.kz.



По данным комитета, в стране с января по май 2020 года умерло 50 019 человек, тогда как с январь-май 2019 года - 56 552 человек.



С января по апрель в стране число умерших заметно ниже в 2020 году по сравнению с 2019-м. К примеру, в апреле 2020 года умерло на 7 176 человек меньше, чем в прошлом году (4 441 умерших по сравнению с 11 617 в прошлом году). Напомним, весь апрель в стране действовал режим чрезвычайного положения и строгий карантин.



В мае же ситуация обратная - в 2020 году умерло на 3 175 человек больше, чем в мае прошлого года (14 358 смертей по сравнению с 11 183 в прошлом году).



Режим чрезвычайного положения и самый строгий карантин в Казахстане действовал в период с 16 марта по 11 мая 2020 года. В это время правоохранительные органы отмечали значительное снижение ДТП и преступлений.



Также в Министерстве здравоохранения сообщали, что в апреле заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмонией была ниже уровня 2019 года.