Из-за коронавируса в Казахстане могут перенести перепись населения

В социальных сетях и мессенджерах рассылают информацию о том, что появился новый вид мошенничества. Приходят молодые люди в белых рубашках, с папками и удостоверением и сообщают о том, что они с акимата и ведут перепись населения. В связи с этим, Комитет по статистике в целях информирования общественности и населения официально сообщает, что подобные "рассылки" не соответствуют действительности и никакого отношения к проведению переписи населения не имеют, - говорится в пресс-релизе.



Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в стране и введением строгих ограничительных карантинных мер, Правительством Республики Казахстан рассматривается вопрос о переносе сроков проведения Национальной переписи населения. В этой связи, в настоящее время все мероприятия касательно проведения переписи населения не проводятся, - добавили в министерстве.

Из-за коронавируса в Казахстане рассматривается вопрос о переносе сроков проведения Национальной переписи населения, сообщает zakon.kz.Об этом отмечается на сайте Комитета по статистике. Кроме того, в ведомстве предупреждают о мошенниках.В Комитете отметили, что мероприятия по переписи не проводятся.